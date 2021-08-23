СК начал проверку по факту смерти ребенка на Первом озере

В Челябинске следственный комитет начал проверку смерти ребенка во время купания на первом озере. Четырехлетний мальчик утонул, оставшись без присмотра взрослых.

Трагедия произошла вечером 22 августа. В правоохранительные органы поступила информация о том, что в Первом озере утонул четырехлетний мальчик.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик утонул, оставшись без внимания взрослых», - сообщил старший помощник руководителя СКР по региону Владимир Шишков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.