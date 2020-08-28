Следователи нашли у Тефтелева все, что нажито непосильным трудом
У бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, которого обвиняют в махинациях при строительстве школы в Парковом, во время следствия было обнаружено тринадцать миллионов рублей наличными, еще пятнадцать – в банке, пять тысяч евро и десять тысяч долларов.
Такие данные озвучивает Telergam-канал ГороНо. Немалые деньги нашлись и на счету сына бывшего главы Челябинска – 32 миллиона рублей. Он, кстати, по уголовному делу проходит как свидетель.
Напомним, бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки».
Тефтелев с бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгенией Пашковым получил взятку частями на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством школы в микрорайоне «Парковый».
Уголовное дело передано в суд Центрального района Челябинска. Дата судебного заседания пока не назначена.
Евгений Тефтелев заключил с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и «слил» много компромата на нескольких высокопоставленных персон.
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