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Следователи нашли у Тефтелева все, что нажито непосильным трудом

Происшествия
Сегодня, 14:48
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Автор: 
Инна Шемаева

У бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, которого обвиняют в махинациях при строительстве школы в Парковом, во время следствия было обнаружено тринадцать миллионов рублей наличными, еще пятнадцать – в банке, пять тысяч евро и десять тысяч долларов.

Такие данные озвучивает Telergam-канал ГороНо. Немалые деньги нашлись и на счету сына бывшего главы Челябинска – 32 миллиона рублей. Он, кстати, по уголовному делу проходит как свидетель.

Напомним, бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

Тефтелев с бывшим начальником управления капитального строительства администрации Челябинска Евгенией Пашковым получил взятку частями на сумму 2,5 миллиона рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении и исполнении муниципальных контрактов, связанных со строительством школы в микрорайоне «Парковый».

Уголовное дело передано в суд Центрального района Челябинска. Дата судебного заседания пока не назначена.

Евгений Тефтелев заключил с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и «слил» много компромата на нескольких высокопоставленных персон.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
Евгений Тефтелев
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