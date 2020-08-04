Следствие настаивает на продлении домашнего ареста для экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева

Следствие вышло с ходатайством в суд для продления меры пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в махинациях при строительстве школы в Парковом.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-пресс-информ» подтвердила консультант Центрального районного суда Елизавета Анисимова. Заседание назначено на пятое августа.

Напомним, экс-главу южноуральской столицы Евгения Тефтелева сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 11 декабря 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 Уголовного кодекса РФ – «Получение взятки».

Речь идет о строительстве школы и детских садов в Челябинске. В частности, уголовное дело связано с махинациями при строительстве школы в микрорайоне Парковый.

Евгений Тефтелев заключил с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и «слил» много компромата на своих подчиненных. Он находится под домашним арестом.

Вместе с Тефтелевым по уголовному делу проходит бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Он сейчас находится в СИЗО. Его судьбу в плане продления меры пресечения суд будет решать шестого августа.