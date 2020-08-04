ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Следствие настаивает на продлении домашнего ареста для экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева

Происшествия
Сегодня, 12:16
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Следствие вышло с ходатайством в суд для продления меры пресечения в виде домашнего ареста для бывшего главы Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в махинациях при строительстве школы в Парковом.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-пресс-информ» подтвердила консультант Центрального районного суда Елизавета Анисимова. Заседание назначено на пятое августа.

Напомним, экс-главу южноуральской столицы Евгения Тефтелева сотрудники ФСБ задержали в Магнитогорске 11 декабря 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью пятой статьи 290 Уголовного кодекса РФ – «Получение взятки».

Речь идет о строительстве школы и детских садов в Челябинске. В частности, уголовное дело связано с махинациями при строительстве школы в микрорайоне Парковый.

Евгений Тефтелев заключил с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и «слил» много компромата на своих подчиненных. Он находится под домашним арестом.

Вместе с Тефтелевым по уголовному делу проходит бывший начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. Он сейчас находится в СИЗО. Его судьбу в плане продления меры пресечения суд будет решать шестого августа.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Тефтелев коррупция
Происшествия
09.07.20 16:25
Суд не выпустил на волю экс-чиновника, проходящего по делу Тефтелева
Происшествия
07.05.20 16:57
Евгения Пашкова, проходящего по «делу Тефтелева», оставили под стражей
Происшествия
26.03.20 17:31
Тефтелев вышел из СИЗО
Происшествия
17.02.20 11:10
Экс-мэра Челябинска Тефтелева не отпустили на свободу
Вчера, 13:55
Полицейские Челябинска наказали продавцов, спаивающих детей
Вчера, 13:06
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали водителя, который разбил пять автомобилей
Вчера, 11:56
Наркоман из Златоуста пытался спрятать от полицейских марихуану в своем носке
Вчера, 11:44
В Челябинске на Смолино утонул 34-летний мужчина
Вчера, 10:41
В Миассе скончалась четвертая жертва ДТП с участием полицейского
Вчера, 10:16
Пьяная жительница Магнитогорска не заметила, что угнала машину со спящим хозяином
02.08.20 12:22
Полицейские Челябинска задержали южноуральца, который «заминировал» завод
01.08.20 11:59
Двое челябинцев пострадали от разгула стихии на ЧМЗ
01.08.20 11:21
В Миассе в аварии с участием полицейского погибли три человека
01.08.20 11:08
В Троицком районе от удара током погиб водитель трактора
Среда обитания
Сегодня, 11:52
Жители Челябинска продолжают жаловаться на вонь, разлитую в воздухе
Общество
Сегодня, 11:46
В Челябинской области фиксируется все меньше новых случаев заболевания коронавирусом
Новости
Сегодня, 11:50
Федерация
Росстат: каждый пятый российский ребенок живет в бедности
Сегодня, 11:31
Федерация
В России предложили давать скидку студентам-отличникам на оплату обучения
Сегодня, 11:28
Общество
Кадет из Челябинска через десантников передал малышам в колонию самую дорогую свою вещь
Сегодня, 11:16
Экономика
Челиндбанк вошел в топ-20 самых эффективных и рентабельных российских банков
Сегодня, 11:05
Федерация
Сергей Миронов об отмене пенсионной реформы, индексации пенсий и политике ЦБ
Материалы рубрики
Сегодня, 10:39
Происшествия
В Челябинске водитель сбил велосипедиста и скрылся с места аварии
Сегодня, 10:38
Происшествия
Житель Миасса, убивший четырех бомжей, заключен под стражу
Вчера, 16:00
Происшествия
Жительница Златоуста лишилась денег, решив вылечить зубы внуку
Вчера, 15:02
Происшествия
В СИЗО Кыштыма обвиняемый съел протокол допроса
Вчера, 13:55
Происшествия
Полицейские Челябинска наказали продавцов, спаивающих детей
Теги
Евгений Тефтелев
Челябинск
УФСБ по Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика