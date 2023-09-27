Три человека погибли в двух ДТП в Сосновском районе

В среду, 27 сентября 2023 года, три человека погибли в двух дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на территории Сосновского района Челябинской области с разницей в пару часов, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Первая авария произошла в 16 часов на пятом километре автодороги «Сакулово-Муслюмово», вторая – в 18 часов 10 минут на третьем километре автодороги Рощино-подъезд г. Екатеринбург.

В первом ДТП столкнулись «ВАЗ 2115», за рулем которого был 55-детний мужчина, с грузовым автомобилем «Хундай», которым управлял 58-летний водитель. ВАЗ при закруглении дороги выехала на полосу встречного движения, где столкнулся с «Хундай».

Водитель и 90-летняя пассажирка ВАЗа погибли на месте происшествия.

Во втором случае 31-летний водитель, управляя машиной «Хундай Акцент» при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на пристрой здания. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.