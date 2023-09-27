27.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 сентября (18+)
27.09.2023
Марафон «20 добрых дел» стартовал на ЮУЖД
27.09.2023
Челябинские кинологи проводили на пенсию 11-летнего Грея
27.09.2023
Четырем похитителям молодого человека в Копейске предъявлены обвинения
27.09.2023
В Челябинской области осужден похититель радиоактивных отходов
27.09.2023
В Челябинске распечатали легендарный Наказ танкистам-добровольцам
Три человека погибли в двух ДТП в Сосновском районе
26.09.2023
В Челябинской области водитель погиб после столкновения машины с лосем
10.08.2023
Смертельное ДТП с большегрузами на М-5 произошло из-за технической неисправности «Рено Премиум»
09.08.2023
Два человека погибли и два пострадали в ДТП на трассе М-5 в Челябинской области
22.07.2023
Два водителя погибли в авариях в Ашинском и Агаповском районах ночью и рано утром
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023
В Челябинске открылся после ремонта самый крупный муниципальный военкомат
25.09.2023
В Челябинской области стартовала акция по обмену монет на банкноты
25.09.2023