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Голубая стрела

В Челябинске на работе проводника-трансвестита началась проверка

Происшествия
Сегодня, 12:28
Автор: 
Инна Шемаева

В АО «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД), сотрудником которой является трансвестит, устроивший дебош в крупном магазине Челябинска, началась служебная проверка. Он приговорен к двум суткам административного ареста, а вот охранник супермаркета, избивший его, может сесть на семь лет в колонию.

В организации, где работает проводник, заявившийся в униформе РЖД и женских ботфортах в один из магазинов крупной торговой сети Челябинска, прокомментировали ситуацию.

«Можем подтвердить, что мужчина действительно является проводником. Хотя на видео он одет в служебный пиджак с форменной эмблемой, в момент съемки сотрудник находился на отдыхе», - сообщили в АО «Федеральная пассажирская компания».

Напомним, инцидент случился второго июня. Мужчина повредил витрины и оскорблял сотрудников. На место были вызваны сотрудники частного охранного предприятия ООО ЧОО «Статус СБ». Один из них ударил трансвестита в голову, отчего тот упал на пол. Уже на суде «необычный» проводник, заявил, что он сорвался, потому что в период режима повышенной готовности из-за коронавируса якобы остался без денег. В АО «Федеральная пассажирская компания» это опровергли.

«Заработная плата поступала на его счет регулярно и своевременно, о чем свидетельствуют выписки из банка и результаты проведённой проверки. Мы не видим оправдания такому поведению. Сейчас по факту проводится служебное расследование», - сообщили в компании.

Проводник-трансвестит по решению суда приговорен к двум суткам административного ареста. Охраннику ЧОПа, который распустил руки, грозит до семи лет лишения свободы.

В отделе дознания полиции Тракторозаводского района Челябинска в отношении сотрудника предприятия ООО ЧОО «Статус СБ» возбуждено уголовное дело по части второй статьи 203 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей».

«При пресечении противоправных действий молодого человека сотрудник указанного охранного предприятия превысил свои должностные полномочия, умышленно нанес удар по голове, чем причинил ему телесные повреждения. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Тракторозаводского района города Челябинска», - сообщила помощник прокурора Тракторозаводского района Челябинска Анастасия Ермакова.

Проводники РЖД не первый раз становятся фигурантами дел, подробности которых явно не относятся к понятиям традиционной ориентации. Так, 17 апреля 2012 в поезде «Кисловодск - Челябинск» проводник пассажирского поезда изнасиловал 20-летнего пассажира. Потерпевший сообщил о случившемся, как только прибыл на конечную станцию.

Как стало известно, происшествие произошло в двухместном служебном купе для проводников. Во время следования поезда обвиняемый познакомился со своей жертвой, они стали общаться и распивать вместе спиртные напитки. Изнасилование произошло на подъезде к Челябинску.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
гомосексуалисты
РЖД
Челябинск
ЮУЖД
изнасилование
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