В Челябинске прошли обыски у главы регионального ПФР

В Челябинске вчера, 13 июля, прошли обыски у управляющего региональным отделение ПФР Виктора Чернобровина. Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердил собственный источник в силовых структурах.

Напомним, вечером 12 июля с поличным был задержан замглавы областного отделения ПФР Александр Орехов. Ему инкриминируют взятку в размере более трех миллионов рублей. Орехов признал вину, активно сотрудничает со следствием и дает показания. Можно предположить, что это как-то связано с последующими обысками у руководителя ведомства, которое тот возглавляет уже около 15 лет.

Информацию об обысках у Чернобровина в ГУ МВД по Челябинской области и в Следственном управлении СК РФ по Челябинской области пока комментировать отказались.