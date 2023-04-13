13.04.2023
В Пасху южноуральские полицейские будут переведены на усиленный режим несения службы
13.04.2023
В Челябинске ждут XXII Московский Пасхальный фестиваль
13.04.2023
«Ростелеком» в Челябинске представит интеллектуальную транспортную систему
13.04.2023
Проект Магнитки «90 огненных лет» высоко оценил Союз промышленников и предпринимателей региона
13.04.2023
В Челябинске совершено нападение на сотрудников МКУ «Городская среда»
13.04.2023
Всероссийский фестиваль любительских театров пройдет в Миассе
В Челябинске совершено нападение на сотрудников МКУ «Городская среда»
06.04.2023
На спортплощадке в Чурилово установят тренажеры и карусель для малышей
27.03.2023
Для жителей Чурилово, где отключили водоснабжение, утром организовали подвоз воды
26.03.2023
В понедельник в Чурилово на 13 часов отключат водоснабжение, но уже сегодня в ряде домов воды нет
28.02.2023
В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023