В Челябинске совершено нападение на сотрудников МКУ «Городская среда»

Сегодня, 13 апреля, было совершено вооруженное нападение на сотрудников МКУ «Городская среда». Они демонтировали незаконные объекты в поселке Чурилово.

Незаконные объекты были расположены по улицам Зальцмана и 2-я Эльтонская.

«В ходе демонтажа сотрудникам МКУ «Городская среда» было оказано сопротивление и поступили угрозы физической расправы от неизвестных лиц в количестве 20 человек, которые были задержаны сотрудниками УМВД Челябинска при поддержке ОМОН Росгвардии», - рассказали в администрации Челябинска.

Все задержанные доставлены в отдел полиции «Тракторозаводский» для выяснения личностей и проверки документов. По информации правоохранительных органов, при досмотре были обнаружены и изьяты ножи и травматическое оружие.

Напомним, что в декабре 2022 года глава Челябинска Наталья Котова обращалась к начальнику УМВД России по городй Челябинску с просьбой взять на контроль ситуацию с угрозами, поступающими сотрудникам МУК «Городская среда».