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В Челябинске успели снять с поезда школьницу, решившую сбежать к возлюбленному

В Челябинске транспортные полицейские сняли с поезда 14-летнюю девочку из Миасса, которая намеревалась уехать в Москву к возлюбленному. Она решила сбежать из дома после четырехмесячной переписки с новым другом.

Днем 11 марта в полицию Миасса обратилась мать. Она сообщила, что ее 14-летняя дочь ушла утром в школу, но на занятиях так и не появилась. На телефонные звонки она не отвечает, и где она находится, - неизвестно.

«По предположению матери, девочка могла поехать в Москву к другу», - рассказала специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Транспортные полицейские установили, что на имя школьницы был куплен электронный билет на поезд «Челябинск – Москва», на который уже была объявлена посадка.

«Полицейские незамедлительно прибыли к поезду, готовящемуся к отправлению, и сняли с него разыскиваемую девочку. Со слов школьницы, в Москву она решила поехать к своему другу, с которым на протяжении четырех месяцев переписывалась в интернете», - озвучила Кухтина.

Полицейские вернули школьницу в Миасс, к матери.