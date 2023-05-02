02.05.2023
В Челябинске в результате ножевого ранения погиб 17-летний подросток
02.05.2023
Ветеран Росгвардии воссоздает копии боевых знамен дивизий времен Великой Отечественной
02.05.2023
Консультация юриста: как оценить профессиональный риск
02.05.2023
Заседание Заксобрания Челябинской области перенесено на 11 мая
02.05.2023
Экс-главу Катав-Ивановского района Евгения Киршина могут посадить на четыре года
02.05.2023
На Краснопольском проспекте Челябинска прокладывают ливневую канализацию, движение ограничено
В Челябинске в результате ножевого ранения погиб 17-летний подросток
18.04.2017
В Пласте 15-летний подросток погиб, вдыхая газ для заправки зажигалок
20.03.2017
В Челябинске следователи проводят проверку по факту падения подростка с высоты
Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено
29.04.2023
В Челябинской области раньше обычного распустился крайне опасный для человека кустарник
28.04.2023
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023