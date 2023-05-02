В Челябинске в результате ножевого ранения погиб 17-летний подросток

В Челябинске в результате ножевого ранения, полученного ночью 30 апреля, в больнице скончался 17-летний подросток.

Обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (часть четвертая статьи 111 УК РФ), предъявлено 21-летнему челябинцу.

Как сообщает региональное следственное управление СК России, трагедия произошла в Металлургическом районе, между обвиняемым и его жертвой случился конфликт на бытовой почве, и старший его участник схватился за нож.

По ходатайству следователя СКР суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по данному уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.