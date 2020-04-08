ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске в условиях самоизоляции от коронавируса покончили с собой четыре человека

Происшествия
Сегодня, 11:28

В Челябинске седьмого апреля совершили суицид четыре человека. По всем фактам следственные органы проводят доследственую проверку.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" собственный источник в правоохранительных органах, самоубийства были совершены в разных районах Челябинска. Один из погибших выбросился из окна многоэтажки, расположенной по улице Пограничной. Тело второго нашли в садовом домике в СНТ "Локомотив-1". Предположительно, что мужчина повесился. Еще один житель города совершил суидиц в квартире, расположенной по улице Танкистов.

Кроме того, в больнице ГУФСИН по Челябинской области покончил с собой заключенный, отбывающий срок за распространение наркотиков.

«В лечебно-профилактическом учреждении ГУФСИН был обнаружен без признаков жизни осужденный 1977 года рождения. На место незамедлительно прибыли медицинские работники. Они провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что осужденный отбывал срок в колонии с 2017 года по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

На место ЧП выехали сотрудники ГУФСИН области для проведения служебной проверки.

По всем фактам следственные органы проводят доследственую проверку.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:23
В Челябинской области за сутки не зарегистрировано новых случаев коронавируса
Общество
Сегодня, 09:45
Алексей Текслер: Наблюдаю, как организована работа в школах на примере своего сына
Общество
Вчера, 19:04
Работающие южноуральцы старше 65 лет могут уйти на больничный до 19 апреля
Общество
Вчера, 17:40
Текслер ввел дополнительные ограничения в ЗАТО Челябинской области
Вчера, 16:41
В Карталах из-за урагана сорвало крышу со здания
Вчера, 12:21
Прокуратура потребовала возбудить уголовные дела по факту нарушений при строительстве конгресс-холла в Челябинске
Вчера, 12:00
Школьницу из Чебаркульского района представят к награде за спасение детей
06.04.20 18:20
В Челябинске вынесен приговор убийцам, которых полиция искала больше десяти лет
06.04.20 16:55
В Кусе будут судить отца, который выгнал на мороз раздетой 8-летнюю дочь
06.04.20 14:53
В Миассе будут судить организатора ОПГ, который вовлек своего отца в распространение наркотиков
06.04.20 10:01
В поселке Зауральский местный житель, находясь на самоизоляции, выпил и едва не сгорел на пожаре
04.04.20 21:28
Челябинцы игнорируют режим самоизоляции, даже имея предписания Роспотребнадзора
04.04.20 20:47
Жителя Троицка оштрафовали за распространение фейка о коронавирусе
04.04.20 20:17
В СИЗО отправлены два фигуранта уголовного дела о махинациях при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте
Культура
Сегодня, 10:32
С добрым утром, Урал!
Для вас поют Алина Духно и Иван Кабанов
Происшествия
Сегодня, 11:19
Народный мститель?
Мужчина протаранил администрацию Коркино
Новости
Сегодня, 11:53
Экономика
«Карабашмедь» готовится к строительству участка выплавки медных анодов
Сегодня, 11:51
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Челябинске
Сегодня, 10:37
Экономика
Бизнесу Челябинской области поможет закон о размещении нестандартных торговых объектов
Вчера, 22:35
Происшествия
В Челябинске на пожаре в многоквартирном доме погиб один человек и четверо пострадали
Вчера, 20:19
Общество
Челябинский зоопарк запустил усато-хвостато-крылатый флешмоб
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 11:51
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Челябинске
Вчера, 22:35
Происшествия
В Челябинске на пожаре в многоквартирном доме погиб один человек и четверо пострадали
Вчера, 18:25
Происшествия
Бывший экономист челябинского завода обвиняется в хищении миллиона рублей
Вчера, 18:06
Происшествия
Челябинка устроила разнос полицейскому за визит без маски и бахил
Вчера, 16:41
Происшествия
В Карталах из-за урагана сорвало крышу со здания
Теги
коронавирус
Челябинск
ГУФСИН
УМВД по городу Челябинску
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика