В Челябинске в условиях самоизоляции от коронавируса покончили с собой четыре человека

В Челябинске седьмого апреля совершили суицид четыре человека. По всем фактам следственные органы проводят доследственую проверку.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" собственный источник в правоохранительных органах, самоубийства были совершены в разных районах Челябинска. Один из погибших выбросился из окна многоэтажки, расположенной по улице Пограничной. Тело второго нашли в садовом домике в СНТ "Локомотив-1". Предположительно, что мужчина повесился. Еще один житель города совершил суидиц в квартире, расположенной по улице Танкистов.

Кроме того, в больнице ГУФСИН по Челябинской области покончил с собой заключенный, отбывающий срок за распространение наркотиков.

«В лечебно-профилактическом учреждении ГУФСИН был обнаружен без признаков жизни осужденный 1977 года рождения. На место незамедлительно прибыли медицинские работники. Они провели комплекс реанимационных мероприятий, но положительного результата они не дали", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что осужденный отбывал срок в колонии с 2017 года по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".

На место ЧП выехали сотрудники ГУФСИН области для проведения служебной проверки.

По всем фактам следственные органы проводят доследственую проверку.