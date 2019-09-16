В Челябинской области - три новых случая бешенства
Происшествия
Сегодня, 13:58

В Челябинской области с девятого по 12-е сентября зарегистрировано три новых случая бешенства животных.

В охотхозяйстве Тукаевском в Красноармейском районе пала лиса, в поселке Солнечный Сосновского района - енотовидная собака, в поселке Бреды Брединского района - собака.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль, во всех этих территориях будет введен карантин.

Всего с начала 2019-го года на Южном Урале выявлено 39 случаев бешенства животных в 32-х неблагополучных пунктах (за аналогичный период прошлого года зарегистрированы 29 случаев).

По распоряжению областного правительства карантин установлен в поселке Озерный Полтавского сельского поселения Карталинского района; в Алексеевском охотничьем угодье Варненского района, на территории поселка Подольский Краснинского сельского поселения Верхнеуральского района. В этих территориях ранее были зафиксированы факты гибели животных от бешенства.

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