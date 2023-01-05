В Челябинской области в ДТП с фурой погибла пассажир легковушки

В Челябинской области в ДТП с фурой погибла пассажир легкового автомобиля «Тойота», женщина 1978 года рождения.

Авария со смертельным исходом произошла около половины одиннадцатого вечера четвертого января на 61-м километре автодороги Усть-Багаряк – Тюбук.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 45-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением, допустил занос иномарки и врезался в стоявшую на обочине фуру «Скания» под управлением водителя 1972 года рождения.

Пассажир «Тойоты» в результате столкновения получила серьезные травмы и скончалась в карете скорой помощи при транспортировке в больницу.