В Челябинской области возбудили дело о хищении полезных ископаемых

В Агаповском районе (Челябинская область) во время проверки был установлен факт хищения полезных ископаемых. Сумма ущерба превысила десять миллионов рублей, сообщили в прокуратуре региона.

Нарушения законодательство об охране недр при использовании земельных участков выявила Магнитогорская природоохранная прокуратура.

Факт хищения полезного ископаемого зафиксировали вблизи поселка Наровчатка. Там же находятся месторождение «Пещерское» и балансовые запасы строительного камня, которые включены в государственный фонд недр.

«Право пользования недрами на данной территории для добычи полезных ископаемых в установленном порядке хозяйствующим субъектам не предоставлялось. Однако в период с июня 2020-го по май 2021 года неустановленными лицами незаконно изъято не менее 32 тонн полезного ископаемого. Причиненный недрам вред составил свыше десяти миллионов рублей», - сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В полиции возбудили уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Ход расследования прокуратура поставила на контроль.