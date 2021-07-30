В Копейске на мать утонувшего в ванной малыша завели уголовное дело

В Копейске (Челябинская область) в отношении матери, которая оставила 10-месячного ребенка одного в ванной, возбудили уголовное дело. Старший помощник руководителя следственного управления СКР региона Владимир Шишков озвучил причины смерти мальчика.

Уголовное дело в отношении матери возбудили по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«По предварительным данным, причиной смерти мальчика явилась механическая асфиксия, то есть перекрытие дыхательных путей водой», - сказал Владимир Шишков.

Напомним, по версии следствия, днем 28 июля 2021 года мать купала 10-месячного сына в квартире дома в Копейске. Она оставила его в ванной одного. Вернувшись, обнаружила, что ребенок не подает признаки жизни. Женщина привезла малыша в больницу, но медики уже не смогли спасти мальчика.