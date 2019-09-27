В Коркино полицейские все-таки забрали труп убитого домашнего пса на экспертизу

В городе (Коркино) Челябинская область полицейские вчера, 26-го сентября, все-таки забрали труп убитого домашнего пса на экспертизу. Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря вмешательству в ситуацию члена рабочей группы Общественной палаты региона по проблемам безнадзорных животных Кирилла Волкова и челябинских зоозащитников.

Кирилл Волков приехал в Коркино в четверг поздно вечером, оперативно отреагировав на сообщение местной жительницы о преступлении, совершенном в отношении безобидной домашней собаки. Пес охранял дом. Сорвался с цепи и выбежал на улицу. Зла он никому не причинял. Тем не менее, собака получила дротик в бок - судя по всему, заряженный ядом. Пес сумел доползти до двора, где умер. Судя по оскалу на его застывшей морде, предсмертная агония была очень мучительной (и, скорее всего, долгой).

Общественник, прибыв на место преступления, вызвал полицию. Наряд прибыл довольно быстро. Полицейские осмотрели труп собаки, сфотографировали его и забрали на экспертизу (в первый свой приезд, 25-го сентября, - тогда стражей порядка вызвал хозяин дома, который охранял отравленный пес, - полицейские просто приняли заявление, изъяли дротик, но саму собак для проведения экспертизы забирать не стали).

Кирилл Волков объяснил коркинским полицейским, как надо работать в рамках расследования преступлений в отношении животных. Причинять четвероногим зло запрещено федеральным законом. За жестокое обращение с животными в современной России можно схлопотать уголовный срок в соответствии со статьей 245 УК РФ. Закон принят, вступил в законную силу, однако работает далеко не всегда и не везде: правоохранительным органам до сих пор кажется, что убийство животного - это не то событие, которому надо уделять внимание. Тем не менее, закон есть, и он должен работать.

Кирилл Волков написал повторное заявление в полицию с просьбой провести экспертизу и установить виновных и пообещал держать ситуацию на своем личном контроле.