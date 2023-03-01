В Саткинском районе электропоезд насмерть сбил мужчину

В Челябинской области в среду, первого марта, утром недалеко от станции Сулея (Саткинский район) электропоезд насмерть сбил мужчину. Обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Трагедия произошла в девять часов 20 минут. «Установлено, на 1866 километре пикет 10 станции Сулея Южно-Уральской железной дороги электропоездом N 6116 смертельно травмирован мужчина», - сообщает Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и Златоустовский транспортный прокурор. Надзорное ведомство установит причины и обстоятельства произошедшего.

В понедельник, 27 февраля, вечером на перегоне Миасс-1 – Миасс-2 был травмирован 61-летний житель Миасса. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, мужчина в состоянии алкогольного опьянения, пренебрегая правилами безопасности, находился в колее железнодорожного пути перед приближающимся тепловозом.

Машинист, увидев человека в габарите пути, подал громкий сигнал и применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось.

Пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован в городскую больницу.

С начала 2023 года в Челябинской области на железной дороге травмировано два человека, один из них со смертельным исходом, сообщали в пресс-службе ЮУЖД.