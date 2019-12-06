В южноуральских школах детей тестировали на наркотики без согласия их родителей
Происшествия
Сегодня, 13:18

Прокуратурой  проведена проверка исполнения законодательства в части соблюдения образовательными организациями порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в школах Кусинского района, Златоуста и поселка Магнитка тестирование учащихся на употребление наркотических средств, проводилось без согласия их родителей.

«В соответствии с законодательством тестирование обучающихся, достигших 15-летнего возраста, проводится при наличии их информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании. Тестирование обучающихся, не достигших указанного возраста, проводится при наличии информированного согласия одного из родителей или законного представителя», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В адрес руководителей образовательных организаций внесены представления, два должностных лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности.

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занятия в школе
Наркотики
прокуратура Челябинской области
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