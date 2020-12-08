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В Златоусте пьяный сержант в форме подполковника избил сотрудника ГИБДД

В Златоусте (Челябинская область) сержант, надевший на себя форму подполковника, избил полицейского. Таким своеобразным образом он решил заступиться за пьяного водителя. Теперь прокуратура выясняет откуда у рядового сержанта была форма подполковника.

Инцидент произошел в ночь на седьмое декабря. В полицию поступило сообщение от горожан о пьяном водителе. Сотрудниками ГИБДД автомобиль был обнаружен, водитель задержан.

Пока сотрудники ГИБДД оформляли протокол на пьяного водителя, мимо проходила нетрезвая компания. Один из мужчин, который был в форме подполковника, решил заступиться за коллегу по «бутылке». Он устроил драку с сотрудником ГИБДД. Автоинспектор находится в больнице с сотрясением головного мозга.

«Полицейскими была применена физическая сила, злоумышленники задержаны, одним из них, нанесший травму инспектору, оказался 21-летний военнослужащий имеющий признаки опьянения.

В настоящее время материалы направлены в военную прокуратуру для принятия процессуального решения.

Кроме того, назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будет дана процессуальная оценка действиям сотрудников ГИБДД», - сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник отделения по взаимодействию со СМИ регионального полицейского главка Григорий Макеев.

Как выяснялось, нападавший был сержантом. Откуда у него оказалась форма подполковника будет выяснять уже военная прокуратура.

Это уже не первый случай, когда участником драк становится человек в не своей форме. Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 27 мая 2018 года ряженый полицейский «засветился» в ДТП на Комсомольском проспекте. Тогда некто по фамилии Титов, вооруженный пистолетом, приковал водителя Дмитрия Бехретева наручниками и смотрел, как его избивают другие участники аварии. Изначально уголовное дело в отношении этого человека не возбуждалось. Однако в конце января в отношении «ряженого» полицейского прокуратура требовала возбудить уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы». Этого до сих пор не сделано.

Затем в апреле 2019 года пьяный челябинец в форме сотрудника ГИБДД избил посетителя бара.

В полиции заявили, что к органам внутренних дел дебошир не имеет никакого отношения. Им оказался местный житель, который приобрел обмундирование сотрудника ДПС в социальных сетях.