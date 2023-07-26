Возбуждено уголовное дело по факту смерти мальчика в детском лагере Сатки

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в летнем лагере Саткинского района, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Как уже сообщало агентство, 26 июля в детском оздоровительном лагере имени Лаптева детском летнем лагере умер 11-летний мальчик, у ребенка внезапно остановилось дыхание.

При осмотре места происшествия рядом с ребенком обнаружен баллончик с газосодержащей смесью, отметили в следственном управлении.

По факту смерти ребенка следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного пребывания детей на территории лагеря.