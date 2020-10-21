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Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» приносит южноуральским полицейским первые плоды

Происшествия
Сегодня, 16:00
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Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинской области в рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» задержали шестерых подозреваемых в продаже и употреблении наркотиков. Одному из них грозит до 15-ти лет лишения свободы.

В Челябинской области продолжается Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». В ее рамках сотрудниками полиции Челябинска были задержали четыре человека с наркотиками. Самому молодому из них всего 18 лет.

Двое из задержанных были ранее судимы за распространение наркотиков, кражи и грабеж.

«В ходе проведения личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у задержанных наркотические вещества общей массой свыше трех граммов. Полицейскими установлено, что один из задержанных хранил наркотическое средство с целью дальнейшего сбыта», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Распространитель наркотиков заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Полицейские Копейска и Нагайбакского района в рамках акции также задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

«В Копейске задержан 30-летний местный житель. В ходе досмотра у мужчины обнаружено и изъято наркотическое средство растительного происхождения – конопля весом 276 граммов, как сообщил задержанный, предназначавшаяся для личного потребления. В Нагайбакском районе задержана жительница Республики Саха (Якутия), у которой обнаружена и изъята марихуана массой около 180 граммов. Установлено, что женщина собрала и хранила дикорастущую коноплю», - сообщили в региональном полицейском главке.

 Возбуждены уголовные дела.

Напомним, 19 октября на территории города Челябинской области стартовал второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ее цель - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор информации, поступающей от граждан, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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