В Челябинске стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»

На территории города Челябинска стартовал второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ее цель - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Антинаркотическое мероприятие продлится с 19 по 30 октября.

«Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор информации, поступающей от граждан, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» также направлена на оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. За консультацией можно обратиться на «горячую линию» челябинской областной наркологической больницы по телефону: 8 (351) 775-11-91.

Добавим, что в рамках первого этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью», который проходил с 16 по 27 марта, полицейскими Челябинска было выявлено 58 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Поступило 230 сообщений по фактам незаконных оборотов наркотиков. По вопросам оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц – более пятидесяти.

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу Челябинску Федор Носков напоминает, что сообщить информацию о фактах распространения запрещенных веществ и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств, можно по телефонам дежурной части городского УМВД: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02.