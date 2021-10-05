Взаимовыгодное «сотрудничество»: на предприятии Челябинской области подчиненный давал взятки начальнику

В Челябинской области начальник участка одного из цехов производственного предприятия подозревается в получении взятки.

Следственные органы регионального управления СКР возбудили в отношении него уголовное дело по пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ.

По данным следствия, в 2019-м - начале 2021-го года подозреваемый получил взятку на общую сумму свыше 400 тысяч рублей от подчиненного сотрудника за предоставление возможности получения повышенной платы за произведенную продукцию.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает следственное управление СК России по Челябинской области.