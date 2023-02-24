24.02.2023
В Магнитогорске пожарные помогли выбраться из горящего дома четырем жильцам
24.02.2023
Исторический музей приглашает к погружению в «Белую сказку» Елены Щетинкиной
24.02.2023
Маршруты Таганая станут доступны для маломобильных туристов
23.02.2023
В жилом доме Челябинска произошел хлопок бытового газа, пострадала женщина
23.02.2023
Жителей и гостей Челябинска в Историческом музее ждет «Уральское чудо. Каменный цветок»
23.02.2023
Молодые полицейские Челябинской области рассказали о своем выборе
Депутат-афганец Виталий Паутов в День защитника Отечества организовал в Новосинеглазово спортивный праздник
23.02.2023
Михаил Скоков, сотрудники областного главка и ветераны возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»
23.02.2023
В Челябинске почтили память павших героев Отечества
23.02.2023
Владимир Путин: Наш народ верит в вас – в защитников России, в вашу преданность Отечеству и присяге
23.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023