Депутат-афганец Виталий Паутов в День защитника Отечества организовал в Новосинеглазово спортивный праздник

В челябинском поселке Новосинеглазово (Советский район) накануне, 23 февраля, по инициативе депутата гордумы, участника боевых действий в Афганистане Виталия Паутова, награжденного двумя орденами, медалью «За Отвагу» и другими медалями, состоялись соревнования по мини-футболу и волейболу.

В состязаниях в День защитника Отечества приняли участие команды поселка Новосинеглазово, завода АО «Трубодеталь» и ПАО «Ростелеком».

Спортивное мероприятие прошло в дружеской, доброжелательной атмосфере.

Участники соревнований почтили минутой молчания память воинов, погибших в ходе специальной военной операции. Победителям состязаний Виталий Паутов вручил приобретенные им спортивные награды: кубки, медали, а также ценные подарки.

Депутат поздравил спортсменов с Днем защитника Отечества, пожелал им крепкого здоровья, благополучия, отличного настроения и дальнейших спортивных успехов.

Спортсмены от всей души поблагодарили Виталия Паутова за поздравление, проявленное внимание и оценку их достижений.