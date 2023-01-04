Движение – это жизнь: магнитогорцы вошли в число лидеров чемпионата «Человек идущий»

Жители Магнитогорска (Челябинская область) вошли в число победителей всероссийского чемпионата по фоновой ходьбе «Человек идущий», участники которого за месяц его основного этапа прошли в общей сложности свыше десяти с половиной миллионов километров – сделали почти 14 с половиной миллиардов шагов.

В нынешнем сезоне «Человек идущий» в командном зачете собрал более 92 тысяч человек из 83 регионов России (всего в проекте за четыре года зарегистрировалось свыше трети миллиона россиян). По традиции, основной этап соревнований проходил с 15-го октября, в течение месяца.

Организатором чемпионата является общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке министерства спорта РФ. Чемпионат состоялся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Идейным вдохновителем «Человека идущего» является президент Лиги, знаменитый кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия.

«Честно говоря, я не знаю более массовых соревнований, которые проходили бы в течение двух месяцев с таким количеством участников. И я искренне рад, что соревнования из года в год становятся все популярнее и масштабнее. К нам присоединяются новые города, новые команды, новые люди. Нас становится больше», - сказал Лео Бокерия.

Представители Магнитогорска - РФСО «Локомотив» (капитан команды – Татьяна Карпенко) - с рейтингом 800000 вошли в тройку лидеров чемпионата в категории «Семейные команды».

В категории «Организации» с аналогичным рейтингом победили магнитогорцы из ООО «Ремпуть», дочернего общества ПАО «ММК» (капитан команды – Александр Карпенко). Отметим, это была самая многочисленная и высококонкурентная категория, где зарегистрировалось тысяча 719 команд.

Еще одна категория, в которой отличился Магнитогорск, - «Группы ЗОЖ». Здесь у команды «Лига профессионалов» во главе с капитаном Юлией Левандовской также самый высокий рейтинг – 800000.

«Если говорить об эмоциях, то это, конечно, невероятное чувство гордости, чувство удовлетворения, и вообще нас просто захлестывает счастье. Я горжусь тем, что наша команда взяла «золото», мы целенаправленно шли к этой победе и ее достигли. Просто ура! На самом деле для нас «Человек идущий» - это не новинка. Мы уже участвовали в этом проекте. Мы участвовали в марафоне «Дойти до Берлина». Тогда наша команда заняла всего лишь шестое место. Но это был крутой опыт. Мы его проанализировали – что мы делали так, а что не так. И в этот раз мы целенаправленно шли к победе. И вот она у нас в руках! Как капитан команды – я была вдохновитель, мотиватор, кое-где «подпиныватель». И в итоге мы все-таки достигли победы!» - отметила Юлия Левандовская.

В числе городов, представивших самое большое количество участников, - Челябинск, за который на чемпионате выступали тысяча 187 человек.

Победители основного этапа соревнований по фоновой ходьбе получили кубки, медали, значки, дипломы победителей соответствующих достоинств. Также всех участников наградили цифровыми сертификатами.

Читать рассказы об участии победителей чемпионата .