09.11.2023
Президент ФХР откроет хоккейную коробку в Челябинске
09.11.2023
Публичка приглашает на открытие выставки Анны Шариковой
09.11.2023
Уголовное дело в отношении экс-главврача ГКБ Озерска направлено в суд
09.11.2023
В России начнут готовить медиаполицейских
09.11.2023
Новое кадровое назначение в администрации Копейска
09.11.2023
Сотрудник Аркаима проведет экскурсии на ВДНХ в числе избранных
Президент ФХР откроет хоккейную коробку в Челябинске
02.05.2023
Южноуральцы первыми насладятся игрой сборных России и Белоруссии
11.04.2019
Челябинцев зовут на Международный юношеский хоккейный турнир
18.02.2019
Браташ, Третьяк, Воробьев и Ротенберг приедут в Челябинск развивать хоккей
03.05.2018
Внук Владислава Третьяка женился на бывшей стюардессе из Челябинска
Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива
08.11.2023
Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске
08.11.2023
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023