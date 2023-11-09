Президент ФХР откроет хоккейную коробку в Челябинске

В пятницу, 10 ноября, состоится торжественное открытие хоккейной коробки в Металлургическом районе Челябинска. В церемонии примет участие президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

«Проект реализован в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку детско-юношеского спорта, спортсменов разных поколений и строительство спортивной инфраструктуры в регионах России», - сообщили в министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Гостями мероприятия также будут президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский, учредитель БФ «Созвездие Добра» Ольга Журавская, представители и министерства социальных отношений и минспорта региона.

Официальное открытие хоккейной коробки в МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Металлургического района» состоится 10 ноября в 14 часов по адресу: ул. Трудовая, д.35 «А».

Напомним, Владислав Третьяк в мае приезжал в Челябинск и принимал участие в церемонии открытия хоккейного турнира «Лига Ставок Большой тур Сборной». Глава ФХР отметил, что Челябинская область воспитала целую плеяду чемпионов, в регионе любят хоккей, губернатор участвует в развитии этого вида спорта.