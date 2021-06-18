Сборная ЧЦЗ признана победителем «Гонки героев» среди корпоративных команд

Спортсмены входящего в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода стали победителями в экстремальном забеге «Гонка героев» среди корпоративных команд, состоявшемся на горнолыжном курорте «Солнечная долина».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», капитаном заводской сборной команды в очередной раз выступил электромонтер вельц-цеха Дмитрий Казанцев. Именно по его инициативе спортсмены ЧЦЗ впервые выступили в «Гонке героев» в 2018 году и уже тогда смогли победить.

В 2019 году две команды завода показали в состязаниях более скромный результат, а в сезоне ковидного 2020 года сборная ЧЦЗ вообще не участвовала. В нынешнем году заводчане учли ошибки, тщательнее подготовились и показали лучший результат.

Сборная ЧЦЗ в составе Дмитрия Казанцева, Максима Серебренникова, Михаила Мехонцева, Александра Лильбока, Ильфата Зайнулина, Наркиса Буранова, Андрея Казакова, Антона Фадеева, Богдана Ветлужских и Алексея Пшеничникова уверенно выиграла сложную гонку с результатом один час 13 минут 43 секунды. Причем это было второе время в абсолютном зачете среди всех 169-ти команд, стартовавших в этот день, и первое среди корпоративных сборных.

Трассу с тридцатью этапами проложили на популярном горнолыжном курорте «Солнечная долина» под городом Миасс Челябинской области. Всем участникам предстояло пробежать более пяти километров с подъемом в гору и спуском обратно.

Среди препятствий были лазание по канатам, рукоходам, преодоление канав, таскание мешков и коромысел с блинами от штанги, крутой подъем «Эверест» и другие этапы. Все расходы по участию команды в гонке полностью оплатил завод.