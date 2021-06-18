18.06.2021
В Металлургическом районе Челябинска разрушается дорожный помощник слепых жителей
18.06.2021
Прокуратура встала на защиту пострадавшей по вине властей водоохранной зоны озера Сунгуль
18.06.2021
Сборная ЧЦЗ признана победителем «Гонки героев» среди корпоративных команд
18.06.2021
Семейный подряд: в Челябинске мать «страховала» сына, делавшего «закладки»
18.06.2021
В Магнитогорске пернатый малыш «зацепил» своего спасителя
18.06.2021
В отношении челябинца, сбросившего щенка с восьмого этажа, возбуждено уголовное дело
Сборная ЧЦЗ признана победителем «Гонки героев» среди корпоративных команд
15.06.2021
Челябинский проект «ЧЦЗ. Монологи о главном» занял третье место в международном конкурсе «Пресс-служба года 2020»
15.06.2021
Более восьми тысяч цветов украсили территорию Челябинского цинкового завода
01.06.2021
ЧЦЗ поддержал первый благотворительный фестиваль детского творчества «Энергия добра»
31.05.2021
Более 133 миллионов рублей инвестирует ЧЦЗ в строительство нового административно-бытового корпуса вельц-цеха
В Челябинске возле пляжа на Шершнях может появиться второй пешеходный переход
17.06.2021
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
16.06.2021
Челябинская область в июне получит 2,3 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021