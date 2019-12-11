В центре активного отдыха «Евразия» 14 декабря 2019 года состоится третий областной фестиваль "Уральские валенки"

Испокон веков валенки – часть русского костюма, русского образа жизни, русской зимы и даже русского характера. В честь этой неотъемлемой части каждой семьи, администрация, управление культуры Кусинского муниципального района совместно с центром активного отдыха «Евразия» проводят III областной фестиваль «Уральские валенки» 14 декабря 2019 года.

Гостей фестиваля примут сразу несколько основных площадок:

- Главная сцена. Здесь выступят солисты, танцевальные и хоровые коллективы с песнями и танцами, посвященными Уралу, валенкам и зиме.

- На игровой площадке будут водить хороводы и проводить игры с конкурсами на самые лучшие костюмы «валенка», скоморохов, русских красавиц и богатырей. Отдельно в игровой проведут «Театр мод в декоративных валенках».

- Разнообразные, в том числе эксклюзивные и сувенирные валенки и изделия ручной работы можно будет приобрести на «Аллее мастеров».

- Внутри административного здания ЦАО «Евразия» пройдет мастер-класс по прядению и валянию овечьей шерсти. Каждый гость фестиваля сможет своими руками сделать для себя настоящий «мини валенок».

- Большую площадку под открытым небом займет «Гастрономическая аллея» где гости смогут попробовать различные блюда традиционной кухни и приобрести выпечку, мёд и другие изделия.

- На спортивной площадке состоятся командные соревнования – «Хоккей в валенках».

- У подножья склонов для всех желающих весь день будет работать тюбинговая трасса, а для самых спортивных пройдут соревнования по заезду на ватрушках. Как именно будут судить данные соревнования организаторы оставили в секрете.

- «Евразия» - горнолыжный курорт Европейского уровня, и ни один праздник здесь не обходится без стремительных спусков с гор. На учебном склоне в день фестиваля проведут «веселые старты» по горным лыжам и сноуборду. Также в день фестиваля будет работать основной склон протяженностью более 1650 метров.

- Безусловно, праздник скрасит возможность подняться в гору на кресельном 4-х местном подъемнике и открыть для себя незабываемые виды сразу на 2 национальных парка: «Таганай» и «Зюраткуль».

Открытие фестиваля «Уральские валенки» состоится 14 декабря в 12.00 у главной сцены.

Одна из главных особенностей фестиваля — его доступность: вход на фестиваль, участие во всех мероприятиях и посещение площадок бесплатные. Для гостей и участников администрацией курорта предусмотрены скидки на пользование услугами курорта. Организованы парковки для транспорта, информационный центр reception, «громкая связь», медицинская служба, пост полиции и МЧС.

Ярким завершением фестиваля станет фейерверк и праздничная программа на улице и в кафе с выступлением знаменитых кавер-групп.

Программа фестиваля «Уральские валенки»

14 декабря 2019 года

08.00 – 11.00, заезд, размещение, регистрация участников фестиваля

11.00 – 16.00, Работа спортивной площадки «Хоккей в валенках»

11.00 – 16.00, Работа гастрономической площадки «Скатерть самобранка»

12.00 – 12.45, Гастрономический конкурс «Вкуси в Кусе»

11.00 – 16.00, Работа площадки «Уральский умелец»

12.00, Торжественное открытие Фестиваля «Уральские валенки» (главная сцена)

11.20, Конкурс ряженных в костюмах Валенка «Туси в Кусе во всей красе» (главная сцена)

12.00 – 16.00, Работа кафе под открытым небом

12.00 – 16.00, Работа игровой площадки «Зимние забавы»

13.00 – 15.00, Работа площадки «Музыкальная шкатулка» (главная сцена)

13.00 – 16.00, Мастер – классы «Уральский мастеровой» (сервисный центр ЦАО «Евразия»)

13.00-15.00, Веселые старты на горных лыжах и сноуборде

15.00 – 16.00, Конкурс «Краса Кусы - 2019» (главная сцена)

15.00-16.00, соревнования по заездам на ватрушках

16.00 – 16.30 – Торжественное закрытие Фестиваля (главная сцена)

16.30 – 17.00, Работа танцевальной площадки «Танцы на снегу»

17.00, Праздничный салют «Огни горы»

18.00 – 23.00, Вечер отдыха в кафе (сервисный центр ЦАО «Евразия»)

Музыкально - развлекательная программа, концерт музыкальной группы, фейрверк

СКАЧАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ III ФЕСТИВАЛЯ "УРАЛЬСКИЕ ВАЛЕНКИ"

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До встречи 14 декабря в центре активного отдыха «Евразия» (Куса, Челябинская область) на Областном фестивале «Уральские валенки»

Контактная информация:

Размещение в гостинице, информация по стоимости и услугам ЦАО «Евразия»

Администрация ЦАО «Евразия»

+7 (3513) 79-09-79; +7 (922) 7-288-288

E-mail: mail@euroasia.su

Сайт: www.euroasia.su

Спортивная площадка «Хоккей в валенках»

Контактное лицо:

Булгаков Михаил Владиславович

МБУ «Физкультура и спорт»

Тел. 8(35154) 33116

Е-mail: fiz_kusa@mail.ru

Площадка «Уральский умелец», «Мастер – класс»

Контактное лицо:

Ростовцева Наталья Михайловна

МБУК «Музейно – краеведческий центр»

Тел. 89123108975

Е-mail: rostovcevan@mail.ru

Площадка «Музыкальная шкатулка» «Танцевально – развлекательная», «Игровая»

Контактное лицо:

Хлебинская Ольга Васильевна

МБУК «Централизованная клубная система»

Тел. 8(35154)33006

Е-mail: kultura69@mail.ru

Площадка «Скатерть – самобранка»

Контактное лицо:

Киселёва Наталья Сергеевна

Отдел экономики Администрации КМР

Тел. 8(35154) 30220

Е-mail: econ@admkusa.ru