Юный челябинский бадминтонист завоевал три награды всероссийского турнира

Челябинский бадминтонист Егор Катюшкин завоевал три награды всероссийского турнира, который состоялся в Екатеринбурге и был посвящен 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнования Yonex Гран-при России по бадминтону воспитанник челябинской спортшколы «Торпедо» взял «золото» и два «серебра».

Егор стал чемпионом в смешанном разряде, вторым в одиночном разряде (в категории до 17 лет) и в парном разряде (до 15 лет).

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, тренирует спортсмена Павел Катюшкин.