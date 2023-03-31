Челябинские власти продадут с молотка три недостроя в двух районах

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска продаст на торгах три недостроя, два из которых находятся в Калининском районе и один – в Курчатовском.

Аукционы состоятся 16 мая, заявки от потенциальных покупателей будут принимать с третьего апреля по 12 мая.

Объект незавершенного строительства на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской изъят по решению Арбитражного суда у ООО «Росстрой». Начальная цена объекта с кадастровым номером 74:36:0602001:2380, площадью 17 тысяч 513 квадратных метра и степенью готовности 15 процентов составляет 40 миллионов 516 тысяч 800 рублей. Вид разрешенного использования - строительство гостиничного комплекса.

Недострой с кадастровым номером 74:36:0704001:101, площадью 392 квадратных метра и степенью готовности шесть процентов по улице Северный луч изъят по решению Калининского районного суда у гражданина Иванова С. Ю. Начальная цена составляет 432 тысячи рублей. В данном случае разрешенным видом использования является размещение торгового комплекса.

Третий объект расположен в Курчатовском районе по улице Бейвеля, в жилом районе №12 Краснопольской площадки №1, микрорайон №54. Недострой с кадастровым номером 74:36:0714001:19431 изъят Арбитражным судом у ООО СК «Доступное жилье». Площадь застройки составляет пять тысяч 390 квадратных метров, а степень готовности – десять процентов.

Вид разрешенного использования - строительство спортивно-оздоровительного центра и торгово-офисного здания с подземной автостоянкой. Начальная цена – 55 миллионов 764 тысячи 360 рублей.

В администрации Челябинска напоминают, что средства от продажи объектов незавершенного строительства перечисляются бывшему собственнику за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.