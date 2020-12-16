Дело о границах Челябинского бора снова рассмотрит апелляционный суд

Сегодня, 16 декабря, в Челябинске состоялось третье заседание Седьмого кассационного суда по делу об оспаривании изменения границ Челябинского городского бора. Решение второго апелляционного суда общей юрисдикции (Санкт-Петербург) по Городскому бору отменено и отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

«ЗСО представило еще одно дополнение, в котором указало, что апелляционная инстанция вышла за пределы исковых требований, отменив решение ЗСО по границам полностью. Прокуратура свою позицию по жалобе полностью не озвучила, сообщив лишь, что согласна с тем, что постановление полностью отменять нельзя», - сообщил правозащитник Владимир Казанцев.

Кассационный суд вынес свое решение по жалобе Законодательного собрания области – ее нужно вернуть в апелляционный суд для повторного рассмотрения.

«Какие основания и что суд апелляционной инстанции нарушил, увидим только в тексте судебного акта», - добавил Владимир Казанцев.

Пока выводы делать рано. Даже если апелляционный суд вынесет верное решение, за которое правозащитники Владимир Казанцев и Андрей Талевлин бьются уже не первый год, ЗСО все-также останется с правом на очередную кассационную жалобу. Создается ощущение, что дело все-таки хотят затянуть. Но все же сейчас общественность настроена на хороший финал. Ведь в прошлый раз апелляционный суд отменил постановление ЗСО об изменение границ Челябинского бора для строительства там детского хирургического корпуса.

Напомним, 26 декабря 2019 года депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили изменение границ Челябинского бора для строительства там детского хирургического корпуса. Предполагалось изъятие с территории бора 4,2 гектара и взамен включение в состав памятника природы поймы реки Миасс и урочища Монахи. Но экологи подвергли это решение критике, поскольку участок, который планировали вывести из ООПТ, эталонный по сравнению с заболоченной поймой и пустыми, безлесными участками урочища Монахи. Юристы Андрей Талевлин и Владимир Казанцев подавали исковое заявление в областной суд с просьбой признать недействующим и противоречащим законодательству соответствующее постановление ЗСО, но суд отказал в удовлетворении этих требований. 16 сентября 2020 года Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) отменил это решение облсуда, признав постановление Законодательного собрания Челябинской области от 26 декабря 2020 года недействующим. Но депутаты продолжают отстаивать свое постановление вопреки широкому протесту общественников.