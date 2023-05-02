Красота! В челябинском сквере на Воровского распускаются тюльпаны

В челябинском сквере на улице Воровского начали распускаться тюльпаны.

Чудесными, очень весенними снимками этих прекрасных цветов в своем телеграм-канале сегодня, второго мая, поделился глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«Пожалуй, первые цветы в городе», - отметил Виктор Александрович, добавив, что через несколько дней тюльпаны зацветут и в сквере Студенческих отрядов на улице Тернопольской, напротив ЮУрГУ.

Виктор Ереклинцев напомнил, что тюльпаны – многолетние. Их сажают осенью.

«Мы рассматриваем, как минимум, еще два места, где высадим их осенью в этом году, пока идет обсуждение», - рассказал глава Центрального района.