Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой

Минэкологии Челябинской области не исключает вероятности того, что гарь в воздухе Южного Урала с дымкой из-за природных пожаров в соседней Свердловской области может ощущаться несколько дней.

Так, ночью 16 июля в Челябинске ожидается инверсия, которая может способствовать дополнительному накоплению примесей в приземном слое воздуха. При этом прогнозируемые в Челябинской области в ближайшие дни осадки могут снизить концентрации примесей в воздухе, отмечают в минэкологии региона.

«Промышленные предприятия продолжают выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов», - сообщили в минэкологии региона, которое продолжает осуществлять круглосуточный мониторинг качества атмосферного воздуха.