14.07.2023
В Еткульском районе взялись за свалки – по нацпроекту «Экология»
14.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные 15 и 16 июля (18+)
14.07.2023
Территорию торфяного пожара в Аргаяшском районе и Озерске держат на постоянном контроле
14.07.2023
Газовики рассказали челябинцам о догазификации
14.07.2023
У посольств стран НАТО могут появиться выставки трофейной техники
14.07.2023
В Челябинске за падение на ребенка остановки наказан дорожный подрядчик
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
В Еткульском районе взялись за свалки – по нацпроекту «Экология»
05.07.2023
Челябинский цинковый завод начал реализацию масштабного экологического проекта
04.07.2023
В Саткинском районе ликвидируют последствия попадания ГСМ в реку Большой Бердяуш
14.06.2023
В Челябинске, Копейске и Сосновском районе стартовал проект «Чисто! Пластик»
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023