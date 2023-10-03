МУП «ПОВВ» устраняет аварию на водоводе в частном секторе Челябинска

Аварийная бригада МУП «ПОВВ» Челябинска сегодня, третьего октября, устраняет повреждение на водоводе диаметром сто миллиметров по адресу: улица Героическая, 69 (в результате аварии десятки частных домов в Советском районе остались без холодной воды).

Напомним, с улицы Ильича поступила жалоба губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на аварийное отключение холодной воды, которой там нет уже пять дней. В обращении говорилось, что ремонту мешает бетонированная площадка.

В пресс-службе администрации Челябинска агентству «Урал-пресс-информ» сейчас рассказали, что мешающая ремонту площадка уже демонтирована и что для местных жителей организован подвоз воды (график можно посмотреть на сайте МУП «ПОВВ»).

Тем временем, в ситуации с отключением здесь холодной воды разбирается прокуратура Советского района.