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На Тургояке туристы платят деньги за то, чтобы отдыхать среди гор мусора

Фото: 
Гражданский патруль
Среда обитания
Сегодня, 10:25

Жемчужина Челябинской области, памятник природы озеро Тургояк оказалось не готово к стихийному наплыву отдыхающих, встретив их мусором и несанкционированными стоянками.

Нарушения экологического законодательства выявили активисты «Гражданского патруля».

Так, общественники увидели несколько незаконных парковок, переполненные мусорные баки, отходы из которых разлетались по округе, а также туалет, стоки которого предположительно текли прямо в озеро. За все эти «удобства» с отдыхающих не забывали брать плату: 150 рублей за въезд на территорию озера, и 25 рублей за туалет.

«Можно громко и много обещать людям, но по факту, когда мы прямо с берегов озера обратились и в Минэкологии, и в полицию, никто просто не приехал. На самом деле все проблемы, с которым сталкивается Тургояк, вполне решаемы. Иначе озеро просто уничтожат», - прокомментировала представитель «Гражданского патруля» в Миассе Анна Сизова.

«Гражданский патруль» обратился в природоохранную прокуратуру Челябинской области с просьбой провести проверку по факту законности установки туалета, стоянок, а также нарушения графика вывоза мусора на территории городского пляжа озера Тургояк.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», подобная ситуация сложилась и в Челябинске. Но только на бесплатных пляжах. Глава города в понедельник Наталья Котова возмутилась, что челябинцы превратили городские пляжи в настоящие помойки. Несмотря на то, что в регионе действует режим повышенной готовности, они устраивают посиделки на открытом воздухе. А после себя оставляют горы мусора и пустых бутылок.

 

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