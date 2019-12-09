Наталья Котова: До конца недели мы определим конкретные участки дорог, подлежащие обработке реагентами

Власти Челябинска определят конкретные участки городских дорог, подлежащие обработке противогололедными материалами, и до конца недели разместят информацию на сайте мэрии.

Об этом сегодня, девятого декабря, после аппаратного совещания в администрации Челябинска сообщила глава города Наталья Котова.

«Таким образом мы определимся и с теми участками, на которых химических реагентов в малоснежные периоды быть не должно», - подчеркнула градоначальница.

Наталья Котова отметила, что полностью отказаться от обработки дорог противогололедными материалами невозможно.

«Есть опасные участки дорог, которые мы все равно будем подсыпать: перекрестки, части улиц, вблизи которых расположены водоемы, где идет обледенение. Это оговорено в контрактах. Документ, в котором будут указаны участки, подлежащие обработке, мы условно назовем регламентом.

В том случае, если по регламенту дорожное полотно должно быть обработано противогололедной смесью и в этих местах происходят ДТП, в числе прочего будет изучаться вопрос скольжения-торможения», - сказала Наталья Котова.