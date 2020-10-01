Туман или смог: споры о накрывшей Южный Урал пелене не утихают

Минувшей ночью и утром 30 сентября в большинстве районов Челябинской области отмечались густые туманы, видимость на дорогах ухудшилась.

Как отмечает Челябинский Гидрометцентр, сильные туманы ожидаются также предстоящей ночью и утром первого октября.

Южноуральцы с утра начали выкладывать фотографии бело-серого покрывала, укутавшего областной центр. В социальных сетях целый день не затихают споры, что наблюдали жители поздней ночью и утром, чем им приходится дышать и стоит ли этого опасаться.

«В Ленинском районе Челябинска густой смог! Дышим какой-то гарью!», - возмущается Евгений. «Вонючий, ощутимо запашистый, химический туман» наблюдают и ощущают жители Чурилово, АМЗ, поселка Федоровка, Новосинеглазово, в Парковом, на Комсомольском проспекте, в районе Агалакова, Теплотехнического института, Доватора, ЧВВАКУШа. Фото и проклятия в адрес тех, кто стал причиной этой, по их мнению, травли, они выкладывают на странице «Вредные выбросы».

Часть жителей уверена, что Челябинск накрыло обычным туманом. Этого же мнения придерживаются и синоптики. «Образование туманов, главным образом, связано с охлаждением приземного слоя воздуха до температуры ниже точки росы», – пояснили в Гидрометцентре. В Челябинске относительная влажность воздуха днем 30 сентября составила 98%. Дул слабый ветер. Такие метеорологические условия способствуют образованию тумана, пояснили специалисты.

Министерство экологии решило не вмешиваться в споры жителей и никак не комментирует это явление. Лишь замминистра Виталий Безруков присоединился к потоку фотофиксации этого явления и поделился своей фотографией, подписав: «В последний день сентября Челябинск накрыл туман – густая белая и сизая пелена окутала дома и дороги, видимость минимальная».

Накрыло белой пеленой также город Коркино и поселок Роза. Одни жители уверены, что во всем виноват угольный разрез (он вновь «газует»), другие считают, что это обычное природное явление. Некоторые при этом жалуются на головные боли и першение в горле при выходе на улицу, но вот почему это происходит с ними, никто им не может объяснить.

В туманной дымке скрылся Копейск и прилегающие поселки. Кто-то обратил внимание на частицы пыли в воздухе, которые хорошо видны в свете фонаря. Кто-то уверен, что под прикрытием белой пелены предприятия стали больше пакостить, активно засоряя воздух вредными выбросами. Другие пытаются убедить земляков, что все это естественные процессы, напоминая, что туман обычно образуется при перепадах температур в местах с повышенной влажностью. А Копейск, по их заверениям, находится на болотистой местности.

Транспортная прокуратура осталась неравнодушной к последствиям неблагоприятных погодных условий, установившихся в области. Надзорное ведомство организовало мониторинг соблюдения прав пассажиров, не сумевших по расписанию вылелеть их аэропорта Челябинска.

Так, сегодня более чем на 10 часов задержали вылет рейсов в Симферополь, Минводы, Волгоград, Сургут, Санкт-Петербург и Москву. Еще два воздушных судна вылетели в столицу с опозданием на шесть часов. Рейс на Ростов задерживается до 2.40 часов, должен был вылететь в 15.55. Задержано также шесть рейсов на прилет, один – из Минвод – ожидается только к двум часам ночи первого октября. По расписанию должен был прибыть в 15 часов.