ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Туман или смог: споры о накрывшей Южный Урал пелене не утихают

Среда обитания
Сегодня, 01:01
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Минувшей ночью и утром 30 сентября в большинстве районов Челябинской области отмечались густые туманы, видимость на дорогах ухудшилась.

Как отмечает Челябинский Гидрометцентр, сильные туманы ожидаются также предстоящей ночью и утром первого октября.

Южноуральцы с утра начали выкладывать фотографии бело-серого покрывала, укутавшего областной центр. В социальных сетях целый день не затихают споры, что наблюдали жители поздней ночью и утром, чем им приходится дышать и стоит ли этого опасаться.

«В Ленинском районе Челябинска густой смог! Дышим какой-то гарью!», - возмущается Евгений. «Вонючий, ощутимо запашистый, химический туман» наблюдают и ощущают жители Чурилово, АМЗ, поселка Федоровка, Новосинеглазово, в Парковом, на Комсомольском проспекте, в районе Агалакова, Теплотехнического института, Доватора, ЧВВАКУШа. Фото и проклятия в адрес тех, кто стал причиной этой, по их мнению, травли, они выкладывают на странице «Вредные выбросы».

Часть жителей уверена, что Челябинск накрыло обычным туманом. Этого же мнения придерживаются и синоптики. «Образование туманов, главным образом, связано с охлаждением приземного слоя воздуха до температуры ниже точки росы», – пояснили в Гидрометцентре. В  Челябинске относительная влажность воздуха днем 30 сентября составила 98%. Дул слабый ветер. Такие метеорологические условия способствуют образованию тумана, пояснили специалисты.

Министерство экологии решило не вмешиваться в споры жителей и никак не комментирует это явление. Лишь замминистра Виталий Безруков присоединился к потоку фотофиксации этого явления и поделился своей фотографией, подписав: «В последний день сентября Челябинск накрыл туман – густая белая и сизая пелена окутала дома и дороги, видимость минимальная».

Накрыло белой пеленой также город Коркино и поселок Роза. Одни жители уверены, что во всем виноват угольный разрез (он вновь «газует»), другие считают, что это обычное природное явление. Некоторые при этом жалуются на головные боли и першение в горле при выходе на улицу, но вот почему это происходит с ними, никто им не может объяснить.

В туманной дымке скрылся Копейск и прилегающие поселки. Кто-то обратил внимание на частицы пыли в воздухе, которые хорошо видны в свете фонаря. Кто-то уверен, что под прикрытием белой пелены предприятия стали больше пакостить, активно засоряя воздух вредными выбросами. Другие пытаются убедить земляков, что все это естественные процессы, напоминая, что туман обычно образуется при перепадах температур в местах с повышенной влажностью. А Копейск, по их заверениям, находится на болотистой местности.

Транспортная прокуратура осталась неравнодушной к последствиям неблагоприятных погодных условий, установившихся в области. Надзорное ведомство организовало мониторинг соблюдения прав пассажиров, не сумевших по расписанию вылелеть их аэропорта Челябинска.

Так, сегодня более чем на 10 часов задержали вылет рейсов в Симферополь, Минводы, Волгоград, Сургут, Санкт-Петербург и Москву. Еще два воздушных судна вылетели в столицу с опозданием на шесть часов. Рейс на Ростов задерживается до 2.40 часов, должен был вылететь в 15.55. Задержано также шесть рейсов на прилет, один – из Минвод – ожидается только к двум часам ночи первого октября. По расписанию должен был прибыть в 15 часов.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Среда обитания
06.09.19 09:35
Туман вновь задержал вылеты самолетов из аэропорта Челябинска
Среда обитания
04.09.19 11:36
Напустили туману
Глава минэкологии Челябинской области срочно собирает промышленников
Среда обитания
04.09.19 09:55
Челябинск накрыло туманом. Часть авиарейсов отменили
Среда обитания
20.03.19 09:31
Челябинская область встречает врио губернатора туманом и грязью
27.09.20 21:17
«Бабье лето» задержится в Челябинской области на неделю
25.09.20 13:40
Челябинский зоопарк отпразднует День защиты амурского тигра и дальневосточного леопарда
25.09.20 10:10
В водохранилище Магнитогорска выпустили двести тысяч молодых сазанов
24.09.20 17:46
В Челябинске парковка у МФЦ на Труда превратится в зеленое и безопасное пространство
24.09.20 17:31
На территории шести городов Челябинской области НМУ объявлены на четыре дня
24.09.20 15:13
Преображенная Кировка: больше зелени, больше простора
23.09.20 17:45
Непогода задержится в Челябинской области еще на сутки
23.09.20 14:38
ЧМК придется заплатить 142 миллиона за загрязнение реки Миасс
23.09.20 11:10
Почвы Таганая начали защищать от вытаптывания
22.09.20 21:16
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Общество
Вчера, 15:05
В Челябинской области за сутки ковид подтвердился у семи школьников
Общество
Вчера, 20:11
Культура производства
Промышленники Южного Урала окружают людей красотой и создают для них особый микроклимат
Новости
Вчера, 22:52
Общество
Анонсы событий и мероприятий на первое октября
Вчера, 20:52
Общество
Железнодорожный переезд в Чурилово закроют для автомобилистов
Вчера, 17:16
Происшествия
В Челябинске тренер заставлял принимать спортсменку анаболики
Вчера, 17:01
Происшествия
За сутки южноуральцы отдали мошенникам четыре миллиона рублей
Вчера, 16:55
Происшествия
Парней из Челябинска будут судить за покупку фальшивок в Интернете и их сбыт
Материалы рубрики
25.09.20 13:40
Среда обитания
Челябинский зоопарк отпразднует День защиты амурского тигра и дальневосточного леопарда
25.09.20 10:10
Среда обитания
В водохранилище Магнитогорска выпустили двести тысяч молодых сазанов
24.09.20 17:46
Среда обитания
В Челябинске парковка у МФЦ на Труда превратится в зеленое и безопасное пространство
24.09.20 15:13
Среда обитания
Преображенная Кировка: больше зелени, больше простора
23.09.20 11:10
Среда обитания
Почвы Таганая начали защищать от вытаптывания
Теги
туман
смог
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика