В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал

Из-за засушливости климата в Челябинской области в 2021 году есть вероятность задействовать Долгобродский тракт водоподачи «Кыштым-Аргази».

Об этом заявил директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш на рабочей встрече с министром экологии региона Сергеем Лихачевым.

«Это уникальный объект, общая протяженность которого составляет 21,1 километра. Важность и необходимость канала заключается в том, что он позволит наладить безопасное водоснабжение Челябинской агломерации, поддерживая достаточный и безопасный уровень Аргазинского водохранилища», - сказал Илья Разбаш.

Напомним, Федеральное агентство водных ресурсов завершило строительство тракта водоподачи из реки Уфы в реку Миасс в 2020 году. Это должно избавить Челябинск от риска вододефицита. Тестовый пуск воды был проведен успешно. Ранее же Челябинская агломерация с численностью населения 1,5 миллиона человек не имела резервного источника водоснабжения.

На данный момент Челябинская область занимает последнее место среди регионов УрФО по обеспеченности населения ресурсами речного стока: 2,342 тысячи кубометров в год на человека. Это значительно ниже не только среднероссийского показателя, но и показателя УрФО.

«Тракт позволит перебросить часть стока реки Уфы в реку Миасс, затем в Аргазинское водохранилище, которое, в свою очередь, пополняет Шершневское водохранилище – источник питьевого водоснабжения для Челябинской городской агломерации», – отметил Сергей Лихачев.

Как ранее писало агентство «Урал-пресс-информ», решение о строительстве обводного канала Кыштым-Аргази протяженностью 21 километр в обход озера Увильды было принято еще в 1989 году. Необходимо было избежать негативного влияния гидросооружения на экологическое состояние памятника природы. Но проект был разработан только в 2015 году, а строительство завершилось в 2020-м.

Общая протяженность тракта водоподачи составляет 51 километр. Он представляет собой полиэтиленовую трубу диаметром два метра, уложенную в траншею и засыпанную грунтом.