Всем миром: в Карталинском районе на месте сгоревшего леса посадили новые сосны

Южноуральские школьники, по поручению президента РФ Владимира Путина оздоровившиеся на Черном море, сегодня, пятого октября, совместно с другими местными жителями приняли участие в восстановлении леса, пострадавшего от лесных пожаров в Карталинском районе в июле 2021 года.

Свой вклад в благое дело ребята внесли в рамках федеральной акции «Сохраним леса». Сегодняшнее мероприятие стало началом масштабных работ по восстановлению лесного фонда в Карталинском районе, где этим летом бушевали страшные пожары, и продолжится в последующие годы.

«Сегодня мы принимаем участие не только в сохранении леса, но и восстановлении памятника природы Джабык-Карагайский бор в Карталинском районе, где будет высажено 66 тысяч сосен. Это одно из самых первых мероприятий по восстановлению особо охраняемой природной территории. В 2022 году мы запланировали создание здесь экологической тропы со спортивным уклоном», - рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В высадке участвуют около ста человек, среди которых жители пострадавших поселков Джабык и Запасное, а также дети, которых по указу Путина направили на отдых в детский оздоровительный лагерь «Смена», представители лесничества, ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», минэкологии, МЧС, казаки, дети из эвакуированного детского оздоровительного лагеря «Роднички».

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Как отметил начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров, это очень важное для региона мероприятие.

«Пожароопасный сезон 2021 года был тяжелым для всей страны. Мы выбрали место на территории области, которое пострадало больше других. Сегодня мы пригласили всех, кто участвовал в тушении крупного природного пожара в Карталинском районе. Все, с кем мы стояли спина к спине против огненной стихии, вместе с нами заложили новый лес. Это, конечно, только первый шаг к восстановлению. Весной данные работы продолжатся», - сказал Сергей Лавров.

К акции «Сохраним лес» также присоединились заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын, заместитель министра экологии региона Виталий Безруков, руководитель проектного офиса «Сохраним лес РФ» Элмурод Расулмухамедов, представители администрации Карталинского муниципального района, РЖД, противопожарной службы области, а также местные жители, волонтеры, казачье сообщество, лесники, известные байкеры из клуба «Ночные волки».

Также акцию поддержал социально ответственный бизнес, предоставив 30 тысяч сеянцев сосны.

«Всего в период проведения акции на территории Челябинской области будет высажено 845 тысяч деревьев. Восстановление лесов на местах сильных пожаров - одно из основных направлений в нашем регионе. Мы благодарны всем участникам, волонтерам, детям и местным жителям, помогающим восстанавливать природу Южного Урала», - подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын.

СПРАВКА

Акция «Сохраним лес» преодолела отметку в 30 миллионов высаженных деревьев. Количество участников составляет, по предварительным данным, около 270 тысяч человек. Вместе с тем, на осень 2021 года организаторы ставят перед собой рекордную для акции цель - объединившись, высадить 70 миллионов деревьев.

Принять участие в акции просто - достаточно зайти на карту акции сохранимлес.рф, найти свой регион, зарегистрироваться и быть на месте в назначенное время.

Акция реализуется в рамках национального проекта «Экология». Организаторами выступают министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти».