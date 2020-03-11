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Заседание по иску в защиту челябинского бора отложено

Среда обитания
Сегодня, 15:58
Автор: 
Инна Шемаева

Заседание по иску по данного членом федерального бюро партии «Яблоко», председателем региональной фракции «Зеленая Россия» Андреем Талевлиным, отложено. Активист уточнил в иске свои требования.

Сегодня, 11 марта, в Челябинском областном суде началось заседание по иску к Законодательному собранию региона в защиту Челябинского городского бора, поданному членом федерального бюро партии «Яблоко», председателем региональной фракции «Зеленая Россия» Андреем Талевлиным. Активист требует отменить решение об изменении границ городского бора для нужд строительства хирургического корпуса детской областной больницы.

Как сообщили в пресс-службе суда, были заслушаны свидетели. Заседание суда отложено, потому что истец уточнил исковые требования. Их не оглашали. Кроме того, с административным иском обратился еще один истец. Его подал Владимир Казанцев. Требования у него такие же, как у Талевлина.

Заседание отложено на 18 марта.

«История с изменениями границ Челябинского городского бора последние пятнадцать лет повторяется с завидным постоянством и твердой последовательностью. Под разными предлогами границы бора неумолимо сокращаются. В настоящий момент в бору уже находятся и резиденция губернатора Челябинской области, непосредственно примыкают гостиницы, спортивные и учебные сооружения, элитное жилье. Законодательное собрание Челябинской области всегда идет на встречу различным администрациям, комитетам, министерствам и изменяет границы бора, безжалостно сокращая площадь памятника природы», - говорится в сообщении в группе «Челябинское Яблоко».

Напомним, страсти вокруг челябинского бора в связи с планируемым строительством онкогематологического отделения для лечения детей с онкологическими заболеваниями, не утихают с декабря прошлого года. Чтобы построить больничный корпус, у особо охраняемой природной территории собираются забрать приличную площадь. Проработав все варианты, было решено разместить корпус в непосредственной близости от действующих отделений. Но для этого придется вырубить часть городского бора (в том числе и ряд здоровых деревьев).

26 декабря депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили изменение границ Челябинского бора для предоставления возможности строительства детского хирургического корпуса. Им предлагалось включить в состав памятника природы Челябинской городской бор пойму реки Миасс и урочище Монахи. Одновременно из состава памятника природы исключается участок Митрофановского кладбища, занятый захоронениями, и участок для строительства нового хирургического корпуса детской областной клинической больницы. В результате площадь бора увеличится на 54,13 гектара. За такое решение депутаты проголосовали единогласно.

Так же была достигнута договоренность о высадке крупномерных деревьев на территории медгородка, которые с лихвой заменят вырубленные. Губернатором также поставлена задача максимально сохранить деревья при возведении нового корпуса. Сопутствующие здания будут выведены за границы бора.

Автор: 
Инна Шемаева
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