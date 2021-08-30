Жители северо-запада Челябинска: Мэрия нашла в нашем лесу лес!

Прокуратура проверила обращение общественников о незаконном переводе лесного фонда на северо-западе Челябинска, где сейчас проводится вырубка для строительства социальных объектов и нового жилищного комплекса. Как оказалось, администрация Челябинска отказала УралГУФКу в продлении договора аренды земельного участка, поскольку выявила на нем городской лес.

Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 74:36:0501005:24, на котором ранее планировалось строительство катка УралГУФК.

«В настоящее время КУИиЗО города Челябинска осуществляются кадастровые работы в отношении данного земельного участка, определяются границы для постановки на кадастровый учет и внесения изменений в Правила», – говорится в ответе прокуратуры Челябинской области активистке Алене Кожевой.

Также в настоящее время администрацией города предоставлен в безвозмездное пользование ООО «СтройДом» земельный участок с кадастровым номером 74:36:0501005:29 для строительства объектов спортивно-зрелищного назначения и объектов для занятия спортом. Участок, как отмечают в прокуратуре, находится в территориальной зоне «Многофункциональные общественно-деловые территориальные зоны».

Добавим, по данным общественной организации «АнтиСМОГ», на стадии подготовки в настоящее время находится проект строительства ЖК компании «ИКАР-Групп». Начало строительства с общим объёмом около 200 тысяч квадратных километров планируется в ноябре 2021 года. Тем временем в прокуратуре заверили, что ООО СЗ «ИКАР Групп» разрешения на строительство на указанной в распоряжении территории не выдавались, строительство каких-либо объектов данным застройщиком не осуществляется.

«С учетом изложенного, в настоящее время оснований для принятия мер прокурорского реагирования не установлено», – добавили в прокуратуре.

Тем временем депутат совета Центрального района Елена Вахтина и правозащитник Владимир Казанцев сдали в Челябинский областной суд коллективный иск о защите леса на северо-западе города.

Кроме того, общественники подготовили коллективный иск о планируемой жилой застройке в Челябинском городском бору на участке под СК «Полет».

Напомним, на территории Челябинского памятника природы планируется строительство четырех 24-этажных жилых постройки около СК «Полет». При этом вид разрешенного строительства на этом участке – спортивные объекты. Площадь высоток составляет около 86 тысяч квадратных метров, из них под спортивные объекты отводят только 10 тысяч квадратных метров, то есть это приблизительно 11,6%. Хотя в «Градостроительном регламенте» (ПЗиЗ Челябинского городского округа) указано, что основной вид разрешенного использования (в нашем случае – это спортивное назначение) должен занимать не менее 70% занимаемой площади застройки. Общественники на протяжении полугода пытались решить эту проблему на обсуждениях рабочей группы в Законодательном собрании области. Но органы госвласти и прокуратура нарушений по этим вопросам не выявили.