АО «Челябметрострой» признано банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал акционерное общество «Челябметрострой» несостоятельным (банкротом). В отношении компании открыто конкурсное производство.

«Признать несостоятельным (банкротом) акционерное общество “Челябметрострой”, - говорится в решении суда. - Открыть в отношении АО “Челябметрострой” конкурсное производство сроком на пять месяцев».

Временным управляющим утвержден член организации арбитражных управляющих «Стратегия» Алексей Пархоменко из Москвы, который ранее был назначен временным управляющим. Его отчет о результатах конкурсного производства суд планирует заслушать 21 июня 2023 года.

«Решение подлежит немедленному исполнению с даты объявления его резолютивной части и может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме путем апелляционной подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области», - говорится в документе.

Напомним, в январе 2022 года по заявлению конкурсного кредитора Евгения Воеводина возбуждено производство по делу о банкротстве АО «Челябметрострой». В марте 2023 года в суд обратились несколько бывших работников с аналогичным заявлением. В отношении Челябметрострой была введена процедура наблюдения.

ДЛЯ СПРАВКИ

Строительство метрополитена в Челябинске было начато в 1992 году. Поначалу стройка велась за счет бюджетов всех уровней, потом- только за счет региональной казны.

В апреле 2014 года было создано АОА «Челябметрострой» (гендиректором был назначен Валерий Мочалкин).

В январе 2015 года компания подписала муниципальный контракт с Управлением дорожного хозяйства администрации города Челябинска на выполнение работ по строительству первого пускового участка первой линии метрополитена от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы» в Челябинске и приступила к работам. В декабре 2015 года был заключен второй контракт на выполнение строительно-монтажных работ, в августе 2016 года - на строительство первого пускового участка, в марте 2017 года – еще один контракт.

В мае 2017 ОАО «Челябметрострой» преобразовано в публичное акционерное общество «Челябметрострой». Тогда гендиректор Валерий Мочалкин заверял, что челябинцы смогут совершить первую поездку на метро через четыре года (в 2021 года), но добавлял, что это произойдет при условии появления финансирования.

В марте 2019 года в Челябинской области был назначен новый губернатор – пост занял Алексей Текслер, сменив Бориса Дубровского (руководил областью с января 2014 года по март 2019 года). В декабре 2019 года Текслер заявил, что он не отказывается от идеи строительства метро, но проект будет пересмотрен.

В июне 2020 года Метрострой не сумело получить новый контракт на проведение строительно-монтажных работ на первом пусковом участке челябинского метрополитена, победителем было признано ООО «Спецподземстрой» из Екатеринбурга.

Третьего июля 2000 года было зарегистрировано АО «Челябметрострой». Как отмечается на сайте, основным видом его деятельности является строительство метрополитена в городе.

В 2021 году УФАС области дважды отменяло аукционы на строительство участка метро в Челябинске (заявку оба раза подавал Челябметрострой).

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин объявил л планах по продолжению строительства метрополитена в Челябинске. Был разработан проект метротрамвая.

В июне 2022 года «Моспроект-3» выиграло тендер на поддержание существующих выработок метрополитена в Челябинске.

В августе 2022 года был подписан договор между АО «Челябинский метротрамвай» и АО «Моспроект-3» на разработку проектной документации и выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Строительство линии скоростного трамвая в Челябинске протяженностью 9,45 километра. Линия «Север Юг», которая соединит Северо-запад и ЧМЗ с железнодорожным вокзалом. Стоимость - 49,5 миллиарда рублей.

В декабре 2022 года губернатор Алексей Текслер на «прямой линии» с жителями объяснил, зачем необходимо тратить миллиарды рублей на реализацию проекта метротрамвая, который далеко не у всех вызывает одобрение.