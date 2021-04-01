УФАС снова отменило итоги аукциона на строительство участка метро в Челябинске

Антимонопольная служба снова отменяет аукцион на строительство участка метро в Челябинске. Причина та же, что и раньше, - нарушения при его проведении.

Как сообщила пресс-секретарь Челябинского УФАС, жалобу на нарушение законодательства о контрактной системе при проведении аукциона на

строительство первого пускового участка первой линии метрополитена (от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы») второй раз подало АО «Челябметрострой».

Комиссия антимонопольного органа признала жалобу заявителя обоснованной. По мнению УФАС, ООО «Спецподземстрой» (Екатеринбург) в ходе рассмотрения вторых частей заявок участников аукциона неправомерно допустили к участию в конкурентной процедуре.

«В связи с этим аукционной комиссии надлежит отменить протокол подведения итогов аукциона и рассмотреть вторые части заявки участников закупки с учетом положений законодательства о контрактной системе», - отметила Наталья Мартынюк.

Напомним, аналогичное решение (об отмене) было принято по аукциону на строительство вышеназванного участка метро в Челябинске 11-го марта этого года – итоги аукциона были отменены в связи с выявленными нарушениями при его проведении: тогда в деле также фигурировали АО «Челябметрострой» (заявитель) и «Спецподземстрой». Новая попытка проведения аукциона также закончилась его отменой и - передачей Челябинским УФАС России материалов для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении должностного лица управления капитального строительства администрации Челябинска в связи с ненадлежащим исполнением предписания антимонопольного органа, выданного ранее.

Отметим, УКС Челябинска является заказчиком закупки. Начальная цена контракта составляет 49 миллионов 774 тысячи 768 рублей (обоснованием максимальной цены контракта занималось МУП «Челябметротрансстрой»).

Работы по строительству участка метро будут проводиться на средства бюджета города Челябинска. Согласно условиям контракта, подрядная организация-победитель должна была приступить к реализации предусмотренных контрактом задач 13-го марта текущего года и закончить работы 30-го июня 2021-го.

Так как итоги аукциона решением комиссии Челябинского УФАС снова отменены, строительно-монтажные работы так и не были начаты (остается ждать очередного проведения аукциона и верить, что он пройдет без нарушений).