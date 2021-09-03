Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество семьи Олега Колесникова

Арест наложен как обеспечительная мера в рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих ООО «Профессиональные технологии строительства» («ПрофТехСтрой») лиц на сумму порядка 414 млн рублей. Арестовано движимое и недвижимое имущество Олега Колесникова, Лены Колесниковой, Андрея Бовшика, Рустама Каримова, Игоря Копылова и Рашида Малахова на сумму заявленных требований. Заявление об аресте было подано конкурсным управляющим в рамках дела о банкротстве ООО «ПрофТехСтрой» – должника ГК «Здоровая ферма», которая принадлежит банку непрофильных активов «Траст».

«Банк непрофильных активов «Траст», как владелец ГК «Здоровая ферма», заинтересован в возврате средств и активов, которые были выведены бывшими бенефициарами. Поэтому мы удовлетворены решением суда и будем продолжать отстаивать свою позицию в суде», – пресс-служба банка непрофильных активов «Траст».

Справка

В Арбитражном суде Челябинской области рассматривается спор о векселях, поручительства по которым были якобы выданы ГК «Здоровая Ферма» в 2015 году. Выдача векселей связана и совпадает с периодом владения «Здоровой Фермой» депутатом Госдумы Колесниковым О.А. Векселя были выданы компанией ООО «Профессиональные технологии строительства» («ПрофТехСтрой») в пользу кипрской Chromsys Limited под поручительства предприятий ГК "Здоровая Ферма" в преддверии продажи Колесниковым О.А. холдинга новому собственнику. Затем они были переданы Старбрайт Венчерс ЛТД (зарегистрированной в Белизе), после чего оказались в распоряжении Копылова Игоря Леонидовича. Копылов, согласно открытым данным, являлся на тот момент заместителем директора по экономической безопасности сети аптек «Классика», принадлежащих также семье Колесниковых. В то же время Старбрайт Венчерс, у которой Копылов выкупил векселя на 450 млн руб., связана с Колесниковым О.А. через его давнего бизнес-партнера и совладельца ГК «Здоровая Ферма» Бовшика А.А., который являлся акционером Chromsys Limited.

В конце 2015 года Колесников продал ГК «Здоровая Ферма» структурам Бинбанка, позднее обанкротившегося и перешедшего в управление банка непрофильных активов «Траст». В конце 2018 – начале 2019 гг. векселя были предъявлены к оплате «Трасту», как нынешнему владельцу «Здоровой Фермы».

О данных векселях и поручительствах на них предприятий ГК «Здоровая Ферма» новому собственнику не было известно до конца 2018 года, вплоть до появления требований об оплате задолженности на сумму 86 млн, 94 млн. и 108,8 млн. руб. Данные обязательства не были отражены в бухгалтерском учете «Здоровой Фермы», а также самого векселедателя – ООО «ПрофТехСтрой». При этом даты выдачи поручительств на векселях вызывают сомнения: так одно поручительство было выдано одним директором, который на тот момент находился на длительном больничном, другое – тем, который был в отпуске. В июле Арбитражный суде Челябинской области признал ООО «ПрофТехСтрой» банкротом.

В апреле 2021 года сотрудники ГК «Здоровая Ферма», обратились к Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть кандидатуру Олега Колесникова на комиссии ГД по депутатской этике. Запрос связан с действиями депутата, которые, на взгляд сотрудников ГК, ведут к намеренному банкротству агропромышленного объединения.