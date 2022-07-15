15.07.2022
На областную федерацию баскетбола пытаются повесить долги завода за электроэнергию?
15.07.2022
Южноуральских силовиков снова подняли на ноги по тревоге
15.07.2022
В Челябинске школьница поймала двухлетнюю девочку, которая выпала из окна
15.07.2022
По южной стороне Ленинградского моста пошли маршрутки
15.07.2022
Сотрудник уголовного розыска из Карталов нашел потерявшегося мужчину с психическим расстройством
15.07.2022
В центре Челябинска на время выступления «Хора Турецкого» перекроют движение
Депутаты Законодательного Собрания посетили Индустриальный парк ММК
15.07.2022
Матвиенко и Якушев запустили в работу обновленный газоочистной комплекс ММК
15.07.2022
Виктор Рашников показал Валентине Матвиенко и Владимиру Якушеву знаковые объекты ММК
15.07.2022
Валентина Матвиенко назвала развитие Челябинской области позитивным
15.07.2022
Матвиенко и Якушев посетили социальные объекты Магнитогорска
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
13.07.2022
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022