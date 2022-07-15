Депутаты Законодательного Собрания посетили Индустриальный парк ММК

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Верхний Уфалей
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Луганск
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Санкт-Петербург
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Сосновский район
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Юрюзань
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Челябинск минирование
Дороги
Мусор
Экология
Коронавирус
Транспорт
ЖКХ
Детское питание
Сельское хозяйство
Ситуация на Украине
Наркотики
На житейских перекрестках
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Челябинск минирование
Дороги
Мусор
Экология
Коронавирус
Транспорт
ЖКХ
Детское питание
Сельское хозяйство
Ситуация на Украине
Наркотики
На житейских перекрестках
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полномочный представитель пр
15.07.2022

Матвиенко и Якушев запустили в работу обновленный газоочистной комплекс ММК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская област
15.07.2022

Виктор Рашников показал Валентине Матвиенко и Владимиру Якушеву знаковые объекты ММК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
15.07.2022

Валентина Матвиенко назвала развитие Челябинской области позитивным
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сформирован батальон резерва для контрактной службы. Сегодня, 15 июля, перв
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
15.07.2022

Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый заместитель руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительст
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
15.07.2022

Челябинская область пришла на помощь страдающему от обстрелов ВСУ монастырю на Донбассе
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.07.2022

На областную федерацию баскетбола пытаются повесить долги завода за электроэнергию?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.07.2022

Южноуральских силовиков снова подняли на ноги по тревоге
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.07.2022

В Челябинске школьница поймала двухлетнюю девочку, которая выпала из окна
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.07.2022

По южной стороне Ленинградского моста пошли маршрутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.07.2022

Сотрудник уголовного розыска из Карталов нашел потерявшегося мужчину с психическим расстройством
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.07.2022

В центре Челябинска на время выступления «Хора Турецкого» перекроют движение

Магнитогорск
ЗСО
Александр Лазарев
ММК
Экономика
15.07.2022 16:47
Фото: ЗСО

Депутаты Законодательного Собрания посетили Индустриальный парк ММК

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев сегодня, 15-го июля, работает Магнитогорске. 

В поездке спикера сопровождают заместитель председателя областного парламента Павел Киселев, депутаты Анатолий Брагин, Вячеслав Евстигнеев, Валерий Колокольцев. Один из пунктов визита делегации – индустриальный парк ММК.

Парк был основан в 2016 году на промышленной площадке бывшего калибровочного завода. Руководство ММК приняло решение предоставить освободившиеся площади бывшего завода резидентам, готовым развивать здесь промышленный бизнес. Общая площадь комплекса – 65 гектаров.

По словам директора индустриального парка, депутата Законодательного Собрания Владимира Дремова, на площадке парка работает 38 компаний, их совокупный оборот по итогам 2021 года превысил три миллиарда рублей.

«Парк прошел аккредитацию в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот. В комплексе с лояльной арендной ставкой, необходимым уровнем энергообеспечения, привлекательным логистическим расположением это дает предпосылки для развития промышленного производства», – добавил Владимир Дремов.

В июне 2022 года по итогам ежегодной оценки рейтинговым агентством «Эксперт-Урал» инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон, ООО «ММК-Индустриальный парк» заняло II место в категории «Площадки, расположенные в зоне до 250 километров от центров экономического роста».

«Сегодня мы увидели современное высокотехнологичное предприятие, большие промышленные площади со всей необходимой инфраструктурой и транспортной сетью. Здесь обеспечены хорошие условия для быстрого старта практически любого нового производства. В индустриальном парке ММК создано около тысячи новых рабочих мест – это серьезный показатель, – отметил Александр Лазарев. – Для обеспечения комфортных условий развития управляющих компаний индустриальных парков и их резидентов Законодательным Собранием и правительством региона был принят комплекс мер поддержки. Среди них – сниженная до 13,5% ставка по налогу на прибыль, обнуление ставки налога на имущество и транспорт, возможность воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль. Челябинская область находится в первой пятерке рейтинга эффективности промышленной политики. Мы должны не просто поддерживать, а поднимать этот уровень, оказывать всю необходимую помощь реальному сектору экономики, особенно в сегодняшней непростой ситуации».

Магнитогорск
ЗСО
Александр Лазарев
ММК
Новости по тегу: Магнитогорск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.07.2022

Матвиенко и Якушев запустили в работу обновленный газоочистной комплекс ММК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.07.2022

Виктор Рашников показал Валентине Матвиенко и Владимиру Якушеву знаковые объекты ММК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.07.2022

Валентина Матвиенко назвала развитие Челябинской области позитивным
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.07.2022

Матвиенко и Якушев посетили социальные объекты Магнитогорска
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 15-го июля, в 6:05 было открыто движение транспорта и пешеходов по Ленингра
Общество
Дороги

В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов

15.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Торжественно презентованный этим летом автогородок на площади Революции в Челябинске пустует. В Г
Общество

В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей

14.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Центр Челябинска превратили в помойку, жители города возмущены до предела и требуют наведения пор
Общество
Мусор

Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку

13.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области защищают жителей региона от тайных «наблю
Происшествия

Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»

12.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Детские загородные лагеря когда-то ассоциировались с деревянными корпусами, удобствами на улице,
Общество
Детское питание

Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска

11.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Общественная палата региона приглашает жителей Челябинска и всех заинтересованных лиц на слушания
Среда обитания

Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса

08.07.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и полномочный представитель пр
15.07.2022

Матвиенко и Якушев запустили в работу обновленный газоочистной комплекс ММК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская област
15.07.2022

Виктор Рашников показал Валентине Матвиенко и Владимиру Якушеву знаковые объекты ММК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
15.07.2022

Валентина Матвиенко назвала развитие Челябинской области позитивным
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сформирован батальон резерва для контрактной службы. Сегодня, 15 июля, перв
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
15.07.2022

Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Первый заместитель руководителя постоянного представительства Челябинской области при правительст
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
15.07.2022

Челябинская область пришла на помощь страдающему от обстрелов ВСУ монастырю на Донбассе
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

15.07.2022 17:13

На областную федерацию баскетбола пытаются повесить долги завода за электроэнергию?

15.07.2022 17:11

Южноуральских силовиков снова подняли на ноги по тревоге

15.07.2022 17:10

В Челябинске школьница поймала двухлетнюю девочку, которая выпала из окна

15.07.2022 16:47

Депутаты Законодательного Собрания посетили Индустриальный парк ММК

15.07.2022 16:30

По южной стороне Ленинградского моста пошли маршрутки

15.07.2022 16:27

Сотрудник уголовного розыска из Карталов нашел потерявшегося мужчину с психическим расстройством

15.07.2022 16:17

Матвиенко и Якушев запустили в работу обновленный газоочистной комплекс ММК

15.07.2022 16:10

Виктор Рашников показал Валентине Матвиенко и Владимиру Якушеву знаковые объекты ММК

15.07.2022 15:20

В центре Челябинска на время выступления «Хора Турецкого» перекроют движение

15.07.2022 15:10

Валентина Матвиенко назвала развитие Челябинской области позитивным

15.07.2022 14:40

В выходные жара в Челябинской области понемножку пойдет на спад

15.07.2022 14:33

Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину

15.07.2022 14:30

ВТБ снизил ставки по залоговым автокредитам

15.07.2022 13:55

Челябинская область пришла на помощь страдающему от обстрелов ВСУ монастырю на Донбассе

15.07.2022 13:22

Жители Златоуста зимой могут остаться без горячей воды и отопления

15.07.2022 13:20

Челябинские дворы меняют свой облик

15.07.2022 13:08

Матвиенко и Якушев посетили социальные объекты Магнитогорска

15.07.2022 12:43

Упражнения для стоп

15.07.2022 12:32

Челябинская область успешно завершила весеннюю призывную кампанию

15.07.2022 11:58

В Челябинской области из-за жары продлили ограничения для тяжеловесов

15.07.2022 11:57

В Челябинской области введен упрощенный порядок приобретения гражданства для прибывших из ДНР, ЛНР

15.07.2022 11:53

Автомобилистка из Челябинска сбила юного велосипедиста

15.07.2022 11:47

Анонсы событий и мероприятий на 16, 17 и 18 июля

15.07.2022 11:46

Челябинцев зовут на Парижский полумарафон

15.07.2022 11:45

В Челябинской области «закрыли» членов ОПГ

15.07.2022 11:44

В Копейске горела площадка на производственной базе

15.07.2022 11:43

Эксперты отрасли: Мусоросортировочный комплекс нужен непосредственно в Миассе

15.07.2022 11:07

Эксперт: Из HIMARS на Украине стреляют военные США и Великобритании

15.07.2022 10:28

Политолог о решении Казахстана пригласить к себе западные компании, уходящие из России

15.07.2022 10:27

В «подземелье» рядом с Торговым центром установили светильники с защитой от вандалов

15.07.2022 09:59

В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов

15.07.2022 09:35

В Магнитогорск прилетела Валентина Матвиенко

14.07.2022 20:50

Две южноуральские актрисы снялись в комедийной антиутопия «Два холма» на ТНТ

14.07.2022 19:53

Алексей Текслер оценил важные объекты инфраструктуры Магнитогорска

14.07.2022 17:38

Металлурги Луганской народной республики поздравляют челябинских коллег

14.07.2022 17:33

Минэкологии: реку Миасс в Челябинске избавит от зеленых водорослей «Медведка»

14.07.2022 16:59

Позывной «Техас»: история американца на Донбассе

14.07.2022 16:52

Пропавший пчеловод найден живым

14.07.2022 16:33

Казахская бабушка: Нужно знать историю

14.07.2022 16:15

Музей Победы приглашает южноуральцев на онлайн-программу к 80-й годовщине начала Сталинградской битвы

14.07.2022 16:11

Соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области подписано на Южно-Уральской магистрали

14.07.2022 15:52

«От реальности к символу»: в Челябинске открывается выставка Вадима Шмыгина

14.07.2022 15:30

Родители из Китая во второй раз подарили жизнь дочерям

14.07.2022 15:27

В Челябинской области из-за жары вводится временное ограничение движения

14.07.2022 15:26

Российскому автопрому помогают…санкции

14.07.2022 15:25

Турбина «Северного потока» едва не стала заложницей из-за санкций

14.07.2022 15:23

Транспортная прокуратура наказала «Уральские авиалинии» за проводников

14.07.2022 14:53

В Челябинске 7 октября состоится концерт Олега Погудина « Романс» (12+)

14.07.2022 14:47

О смешном и страшном из истории Челябинской области - «От верблюда»

14.07.2022 14:25

Полицейские Магнитогорска задержали студентов-мошенников из Башкортостана

14.07.2022 13:59

Прокуратура обязала минздрав обеспечить лекарствами больного ребенка в Челябинске

14.07.2022 13:32

Забил жертву лопатой и закопал: в Челябинске раскрыто убийство десятилетней давности

14.07.2022 13:24

В трех врачебных амбулаториях Чебаркульского района пройдут масштабные ремонты

14.07.2022 13:24

Более 20 тысяч семей Манхэттена, Ньютона и Чурилово смогут подключить высокоскоростной домашний интернет и сэкономить

14.07.2022 12:15

Наталья Котова открывает тренировочную квартиру для молодежи с ментальными нарушениями

14.07.2022 12:12

Фаршируя Украину оружием, Запад накачивает «стволами» гангстеров и террористов

14.07.2022 11:51

Сергей Миронов: Поддержка ветеранов - принципиальная задача!

14.07.2022 11:33

Юную жительницу Еманжелинска будут судить за осквернение памятника жертвам политических репрессий

14.07.2022 11:26

В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей

14.07.2022 11:15

Анонсы событий и мероприятий на 15 июля

14.07.2022 10:40

Горячая пятница: жара в Челябинской области не собирается сдавать позиции

14.07.2022 10:24

Библиотека имени Пушкина приглашает челябинцев отметить единый День фольклора (6+)

14.07.2022 09:56

ГРЦ Макеева собрал очередную партию гуманитарного груза для Донбасса

14.07.2022 09:49

Набор канцелярии к 1 сентября обойдется родителям южноуральских школьников в 1871 рубль

14.07.2022 09:39

Смотреть больно: гостевые маршруты Челябинска глазами туриста

14.07.2022 09:29

Уголовное дело в отношении депутата Ершова направлено в суд

14.07.2022 08:20

В Челябинской области полицейские задержали 14 участников ОПГ

13.07.2022 22:55

Как работает таргетированная реклама и зачем она нужна

13.07.2022 18:20

Четыре ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 6 месяцев 2022 года

13.07.2022 16:59

В России сегодня можно наблюдать Суперлуние

13.07.2022 16:51

В Челябинске переименовали вокзалы

13.07.2022 16:38

В Челябинске новые высокие бордюры спровоцировали серьезное ДТП

13.07.2022 16:18

Сергей Антипов рассказал о начале благоустройства сквера в Курчатовском районе

13.07.2022 15:51

«Челябэнерго» продолжает системную работу по профилактике детского электротравматизма

13.07.2022 15:36

Текслер озвучил на федеральном уровне предложения по поддержке экономики в условиях санкций

13.07.2022 15:31

По факту гибели подростка в детском доме инвалидов Троицка возбуждено уголовное дело

13.07.2022 15:26

Челябинских стражей порядка беспокоит аварийность на перекрестках

13.07.2022 15:05

Анонсы событий и мероприятий на 14 июля

13.07.2022 14:27

Ситуацией с избиением девочки в «Уральских зорях» занялись правоохранительные органы

13.07.2022 13:58

Четверг в Челябинской области обещает быть запредельно жарким

13.07.2022 13:57

Уральский Арбитражный суд подтвердил сговор челябинских компаний на аукционах мининформа

13.07.2022 13:29

На Успенском кладбище Челябинске едва не сгорело 98 икон и чудом не воспламенился храм

13.07.2022 13:14

Экс-полицейский из Челябинска разгласил гостайну фигурантам уголовного дела

13.07.2022 13:12

Жители Карталов изнемогают без воды и жалуются Текслеру

13.07.2022 12:34

В Коркино устранена угроза падения опоры ЛЭП на дорогу

13.07.2022 12:09

Нина Пикулева: Возьмусь за продолжение книги «Улицы родного города»

13.07.2022 11:57

Челябинская область продолжает сближение с государствами Африканского континента

13.07.2022 11:54

В Магнитогорске 96-летней жительнице Мариуполя вручили разрешение на временное проживание

13.07.2022 11:33

Украина обстреляла Луганск американскими ракетами

13.07.2022 11:17

В Челябинске преображаются школы искусств

13.07.2022 10:59

В Кусе трое лодырей дали взятку представителю мэрии

13.07.2022 10:57

Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку

13.07.2022 10:56

Команда ММК покорила «Стихию металла»

13.07.2022 10:42

Спортивный праздник в Златоусте украсит ватерпольный турнир

13.07.2022 09:41

Челябинская область остро нуждается в полицейских, терапевтах и педиатрах

13.07.2022 09:08

Опасный люк на проспекте Ленина в Челябинске отремонтировали

12.07.2022 23:09

Минэкологии опровергает факт слива в озеро Курги бытовых отходов

12.07.2022 22:51

В правительстве Челябинской области – кадровые перестановки

12.07.2022 22:37

По факту смерти 16-летнего подростка в Троицке проводится доследственная проверка

12.07.2022 17:47

Магнитогорский «Металлург» признан лучшим клубом Европы