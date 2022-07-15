Депутаты Законодательного Собрания посетили Индустриальный парк ММК

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев сегодня, 15-го июля, работает Магнитогорске.

В поездке спикера сопровождают заместитель председателя областного парламента Павел Киселев, депутаты Анатолий Брагин, Вячеслав Евстигнеев, Валерий Колокольцев. Один из пунктов визита делегации – индустриальный парк ММК.

Парк был основан в 2016 году на промышленной площадке бывшего калибровочного завода. Руководство ММК приняло решение предоставить освободившиеся площади бывшего завода резидентам, готовым развивать здесь промышленный бизнес. Общая площадь комплекса – 65 гектаров.

По словам директора индустриального парка, депутата Законодательного Собрания Владимира Дремова, на площадке парка работает 38 компаний, их совокупный оборот по итогам 2021 года превысил три миллиарда рублей.

«Парк прошел аккредитацию в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот. В комплексе с лояльной арендной ставкой, необходимым уровнем энергообеспечения, привлекательным логистическим расположением это дает предпосылки для развития промышленного производства», – добавил Владимир Дремов.

В июне 2022 года по итогам ежегодной оценки рейтинговым агентством «Эксперт-Урал» инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон, ООО «ММК-Индустриальный парк» заняло II место в категории «Площадки, расположенные в зоне до 250 километров от центров экономического роста».

«Сегодня мы увидели современное высокотехнологичное предприятие, большие промышленные площади со всей необходимой инфраструктурой и транспортной сетью. Здесь обеспечены хорошие условия для быстрого старта практически любого нового производства. В индустриальном парке ММК создано около тысячи новых рабочих мест – это серьезный показатель, – отметил Александр Лазарев. – Для обеспечения комфортных условий развития управляющих компаний индустриальных парков и их резидентов Законодательным Собранием и правительством региона был принят комплекс мер поддержки. Среди них – сниженная до 13,5% ставка по налогу на прибыль, обнуление ставки налога на имущество и транспорт, возможность воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом по налогу на прибыль. Челябинская область находится в первой пятерке рейтинга эффективности промышленной политики. Мы должны не просто поддерживать, а поднимать этот уровень, оказывать всю необходимую помощь реальному сектору экономики, особенно в сегодняшней непростой ситуации».