21.05.2021
Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик
21.05.2021
Челябинские аграрии успешно завершают посевную
21.05.2021
Экс-замглаву Чесменского района отправили в колонию за получение взяток
21.05.2021
В Челябинске вновь мошенничества по схеме «звонок сотрудника банка»
21.05.2021
Почти на треть выросло количество обращений южно-уральских предпринимателей к региональному бизнес-омбудсмену
21.05.2021
Вступил в силу приговор о нападении на водителя грузовика из-за пива
Губернатор Челябинской области спустился глубоко под землю
14.05.2021
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
21.04.2021
Путин: Челябинск на базе проекта метро сможет обновить систему общественного транспорта
01.04.2021
УФАС снова отменило итоги аукциона на строительство участка метро в Челябинске
16.02.2021
В Челябинске объявлен аукцион на строительство объекта инфраструктуры метрополитена
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021