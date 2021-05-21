Губернатор Челябинской области спустился глубоко под землю

Сегодня, 21 мая, в Челябинске был представлен обновленный проект завершения строительства метрополитена в областном центре с интеграцией в существующую трамвайную сеть.

Презентация состоялась глубоко под землей - в одном из построенных туннелей в районе будущей станции метрополитена «Комсомольская площадь».

В мероприятии принял участие губернатор Алексей Текслер. С ним под землю спустились и представители СМИ.

Глава региона рассказал, что метро в Челябинске начали строить практически 20 лет назад – в 1992 году. И уже прошло практически 10 лет с момента заморозки строительства.

«Само проектное решение было 80-х годов и не учитывает настоящие реалии, - отметил Алексей Текслер. - Решение, которое сейчас мы разработали, - это не просто метро, это метротрамвай. То есть интеграция метро в действующую трамвайную сеть города Челябинска. Это новое концептуальное прочтение новой маршрутной схемы, которую мы разработали. Мы уверены, что это новый шаг в развитие столицы Челябинской области».

Новое решение позволит челябинцам и гостям города стать более мобильными, а добираться из одного района в другой станет более удобно и комфортно

«Если сеть метрополитена не обширная (несколько станций), то пассажирам приходится постоянно спускаться и подниматься, чтобы добраться до нужного места. На метротрамвай человек может сесть у себя в районе, а потом заехать в метро, при этом никуда не выходя и не пересаживаясь. Это удобно. Это увеличивает транспортную мобильность», - объяснил преимущества нового проекта Алексей Текслер.

Напомним, изначально было запланировано пять станций метро, потом решили остановиться на четырех.

В новом проекте запланированы две пересекающиеся ветки. «Планируется еще две трети подземных выработок достроить, а дальше в основном интегрировать наземную часть города», - рассказал Алексей Текслер.

Метротрамвай будет максимально быстро проезжать центр города (сейчас здесь часто бывают пробки и скорость движения небольшая), а затем выходить на поверхность в разных районах. «Проект метротрамвая соединит разные районы города через центр – подземную часть. В дальнейшем мы планируем вовлекать отдаленные районы в эту сеть», - отметил губернатор.

Вагоны метротрамвая (двух- и трехсекционные) планируют производить в регионе – на Усть-Катавском машинистроительном заводе.

Напомним, в апреле 2021 года Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, сообщил о новых планах развития общественного транспорта в Челябинске и продолжении проекта городского метрополитена. Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин доложил главе государства о разработанной новой концепции завершения строительства метро в Челябинске и интеграции его в существующую трамвайную сеть.