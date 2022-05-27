27.05.2022
КСП: Банк России удивил новым размером ключевой ставки, но возможна коррекция
26.05.2022
ВТБ снизит ставки по ипотеке на три процентных пункта
26.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 27 мая
26.05.2022
Челябинская мэрия готовит аукцион по комплексному развитию территории на Копейском шоссе
26.05.2022
В Челябинске состоится семейный фестиваль мороженого ко Дню защиты детей
26.05.2022
Школьники и студенты на Южном Урале получат ускоренный интернет во время ЕГЭ
КСП: Банк России удивил новым размером ключевой ставки, но возможна коррекция
26.05.2022
КСП Челябинской области: Ключевая ставка может снизиться до 12%
12.06.2021
Центробанк повысил ключевую ставку
20.03.2021
Банк России впервые за последние 15 месяцев повысил ключевую ставку
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022