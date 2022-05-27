КСП: Банк России удивил новым размером ключевой ставки, но возможна коррекция

Банк России, снизивший 26 мая ключевую ставку до 11% (почти докризисная отметка), удивил своим решением часть экспертов. Они считают, что через месяц ставка может быть откорректирована.

Такой комментарий по падению ставки дает телеграм-канал Контрольно-счетной палаты Челябинской области (накануне КСП давало прогноз о снижении ставки до 12%).

«У такого решения ЦБ есть испытательный срок — один месяц, далее будет очередное заседание, где снова встанет вопрос о ставке. Если Банк России к тому времени поймёт, что просчитался, нас ожидает её коррекция», - отмечает КСП.

В палате отмечают, что Банк России хочет запустить процесс адаптации и перестройки экономики за счёт доступных кредитов. Цель здесь - восстановить производство и получить доходы, а далее, как следствие, соберутся налоги и будут выплачены зарплаты.

По мнению экспертов региональной КСП, на сегодня важно не допустить падения «С другой стороны, ставка все ещё кусается и кредитовать бизнес будут явно выше, чем по 11 или 12 процентов годовых. Но стоимость денег за три месяца выросла в два раза, а теперь упала почти в два раза. Так что динамика может развиваться», - отмечают в КСП.

Но ставка пока остается достаточно высокой и население не торопится брать кредиты на покупку оргтехники или на отдых.

Центробанк допускает дальнейшее снижение ключевой ставки в 2022 году. Решение будет приниматься, в том числе, и с учетом фактической и ожидаемой инфляции.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором снова рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня 2022 года.