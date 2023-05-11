Лазарев – об итогах 2022 года: Хорошо и дружно сработали одной большой командой Челябинской области

В Челябинской области исполнительной и законодательной ветвям власти удалось совместными усилиями сохранить финансовую устойчивость региона в непростых геополитических условиях и продолжить ее повышать, обеспечивая необходимыми средствами все плановые и дополнительные расходы.

К такому выводу пришли депутаты Законодательного собрания, заслушав отчет министра финансов Андрея Пшеницына об исполнении областного бюджета за 2022 год. Председатель регионального парламента Александр Лазарев дал положительную оценку исполнению областного бюджета за прошлый год и обратил внимание коллег, что главным итогом работы губернатора Челябинской области и правительства региона является сохранение финансовой устойчивости региона.

Как отметил глава регионального минфина, 2022-й год был во всех отношениях особенным, в том числе и для бюджетной политики, на которую повлияли нестандартные внешнеполитические и экономические факторы. На бюджетный процесс в регионе оказали влияние санкции, введенные против нашей страны, структурные сдвиги в экономике, появление новых расходных обязательств.

Доходы областного бюджета в 2022 году составили 252,7 миллиарда рублей с перевыполнением от первоначального плана на 15%.

Расходы региональной казны в 2022 году на 19% превысили аналогичный показатель предыдущего года и достигли 276,9 миллиарда рублей. Рост расходной части связан, в том числе, и с финансированием новых направлений в сфере социальной политики. Это меры поддержки, принятые в связи с проведением СВО, выплаты работникам культуры и тренерам, прибывшим в небольшие города и поселки, проектирование Межуниверситетского кампуса, реновация учреждений культуры. Кроме этого, увеличено финансирование ремонтных работ в учреждениях здравоохранения и культуры.

На 63% вырос объем средств на поддержку сбалансированности местных бюджетов. В совокупности с дополнительно переданными налоговыми доходами это значительно повысило возможности территорий самостоятельно решать вопросы местного значения.

Глава минфина констатировал, что бюджет прошлого года был не только выполнен, но и перевыполнен. Финансово обеспечены все плановые и дополнительные расходы. Более того, без привлечения коммерческих займов значительно сокращен дефицит и сформирован определенный задел для дальнейшего развития.

«Достаточно хорошо сработали и очень дружно сработали одной большой командой Челябинской области – и правительство, и депутаты Законодательного собрания. Своевременно принимались важные законопроекты, в том числе те, которые были направлены на поддержку ребят, находящихся в зоне СВО, и их семей. Решались социальные вопросы. Одно из важнейших – стабильная работа наших предприятий. Самое главное – мы не допустили спада промышленного производства и потери рабочих мест. На сегодня мы видим, что у нас уровень безработицы находится на минимуме. И отмечается нехватка рабочих рук», - отметил Александр Лазарев, подводя итоги.

Всего на сегодняшнем заседании было рассмотрено 34 вопроса. «Самое важное и главное –все законопроекты были поддержаны депутатами единогласно. Это говорит о дружной командной работе всех депутатов Законодательного собрания», - подчеркнул председатель регионального парламента.