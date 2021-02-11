В Челябинске легковушку вынесло на автобус с пассажирами. Водитель погиб

В Челябинске родители двойняшек попались на «закладках»

Школьники и студенты Южного Урала увековечат память погибших при исполнении воинского долга земляков

Выводы аудитора: Ярмарка на площади Революции Челябинска организована в соответствии с требованиями закона

В Южноуральске после прорыва трубы в роддоме рухнул потолок

На Троицкой ГРЭС начался монтаж оборудования пуско-отопительной котельной

На Троицкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» (г.Троицк, Челябинская область) начался монтаж оборудования пуско-отопительной котельной. Сегодня, 11 февраля, в ходе рабочей поездки в Челябинскую область управляющий директор ПАО «ОГК-2» Артем Семиколенов проинспектировал ход строительства.

На строительной площадке начат монтаж оборудования: на фундаменты установлены два водогрейных котла тепловой мощностью по 10 Гкал/час каждый. Компоновкой ПОК предусмотрены 7 котлов: 3 водогрейных и 4 паровых.

Параллельно идут работы по устройству фундаментов под основное оборудование машинного зала. Осуществляется монтаж металлоконструкций административно-бытового корпуса ПОК. Работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком.

«Строящаяся пуско-отопительная котельная для собственных нужд Троицкой ГРЭС станет крупнейшей в активе ПАО «ОГК-2». Реализация этого важного инвестиционного проекта позволит решить вопрос вывода из эксплуатации первой очереди электростанции, отработавшей более 60 лет и выработавшей свой парковый ресурс, вследствие чего оптимизировать производство. В свою очередь городская администрация построит котельную для отопления жилых домов поселка Энергетиков», – отметил управляющий директор ПАО «ОГК-2» Артем Семиколенов.

Строительство объекта осуществляет победитель открытого конкурентного отбора – АО «Группа компаний «ЕКС». В соответствии с условиями договора пуско-отопительная котельная должна быть введена в эксплуатацию в 2021 году.