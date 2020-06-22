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Работник «Уралкуза» попал на Доску почета наставников России

Экономика
Сегодня, 11:33

Работник завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) Андрей Пичугов занесен в фотогалерею лучших наставников страны. Онлайн-проект «Доска почета наставников России» организован некоммерческим партнерством «Центральный институт труда» (ЦИТ) с целью возрождения наставничества на производстве и передачи опыта и знаний молодым сотрудникам.

На сайте ЦИТ размещены фотографии лучших наставников организаций, предприятий и компаний различных отраслей страны. Завод «Уралкуз» представляет заместитель начальника по производству кузнечно-прессового цеха Андрей Пичугов.

Андрей Викторович работает на «Уралкузе» уже почти 20 лет. Начинал в должности контролера кузнечно-прессовых работ. За это время он зарекомендовал себя грамотным и высококвалифицированным специалистом, который идеально знает весь процесс работы предприятия. Андрей Пичугов успешно реализовал ряд значимых для завода проектов.
Андрей Викторович более 10 лет ведет наставническую работу с молодыми специалистами и студентами учебных заведений на производственной практике. Разобраться в тонкостях кузнечного дела Андрей Пичугов помогает также сотрудникам других отделов, которым по долгу службы необходимо понимать производственные и технологические процессы. Он по праву является лучшим наставником среди подразделений «Уралкуза».

«Андрей Викторович считается одним из «стержней» нашего предприятия. Его работа с молодыми кадрами вызывает у нас восхищение. Нужно обладать большим талантом, чтобы донести сложные производственные вещи до юных специалистов. Считаем, что участие в проекте поможет возродить забытую культуру наставничества на предприятиях нашей страны», – отметил управляющий директор ПАО «Уралкуз» Виктор Маценко.

НП «Центральный Институт Труда» – профессиональное объединение наставников, созданное в 2016 году с целью развития института наставничества в России. Штаб-квартира организации расположена в Екатеринбурге. ЦИТ является инициатором формирования «Союза наставников по повышению производительности труда».

 

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