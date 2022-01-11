11.01.2022
Впервые за 10 лет в России стало легче поступить на бюджет
11.01.2022
В Челябинске в квартире найдены мертвыми мать с сыном
11.01.2022
Бывший замглавы Магнитогорска останется под стражей
11.01.2022
Дартсмен из Челябинска стал призером международного турнира
11.01.2022
Заместитель директора завода по производству боеприпасов Сергей Рябцев останется в СИЗО
11.01.2022
В филиале ПАО «Ростелеком» – новое назначение
Суд Кипра арестовал часть активов «Мечела»
24.12.2021
«Уралкуз» увеличил продажи продукции
10.09.2021
На «Уралкузе» выбрали лучших машинистов мостового крана
02.08.2021
УРАЛКУЗ» увеличил продажи продукции
12.07.2021
В выходные в воздухе Челябинска выявлено превышение по сероводороду и РМ
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021