Суд Кипра арестовал часть активов «Мечела»

Окружной суд Никосии (Кипр) наложил обеспечительные меры на некоторые активы, принадлежащие «Мечелу» и его основному акционеру Игорю Зюзину.

Иск подала компания «Адвалор-Консалт», потребовав возмещения убытков «Кузбассэнергосбыта», 25% которого принадлежит ей, а 72% — «Мечелу». Об этом сообщает «Коммерсант».

Издание сообщает, что компания требует возмещения убытков «Кузбассэнергосбыта». Якобы сделки с предприятиями группы «Мечел» нанесли ей ущерб в размере 80 миллионов евро.

Гендиректор и совладелец «Адвалор-Консалта» Сергей Цибизов сказал, что ущерб причинен различными внутригрупповыми сделками с компаниями группы «Мечел».

В качестве ответчиков «Коммерсант» называет Zoneline ltd, Skyblock ltd, Игоря Зюзина, ПАО «Мечел», ООО «Мечел-Энерго», ПАО Южно-Кузбасская ГРЭС.

В рамках обеспечительных мер им запрещено распоряжаться активами на сумму предполагаемого ущерба.

Представитель «Мечела» сообщил «Коммерсанту», что компания обжалует решение суда, и подчеркнул, что сделки «Кузбассэнергосбыта» с предприятиями группы соответствуют законодательству.